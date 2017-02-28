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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Буддистов призвали трудиться во имя счастья всех существ в новом году по лунному календарю

CA-NEWS (MNG) - С призывом совершать в наступившем по восточному календарю Новом году поступки, основанные на сострадании, доброте и любви обратился к верующим верховный лама Калмыкии и почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче.

В буддийской традиции празднование Нового года приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю. За три дня до наступления праздника в храмах совершается особый молебен, посвященный дхармапалам — десяти божествам-защитникам Учения. В понедельник Год огненной Обезьяны сменился Годом огненной Курицы, праздновать это событие верующие будут целый месяц.

"В этом году так получилось, что тибетский новый год по лунному календарю, монгольский, бурятский, калмыцкий и тувинский выпали на один день. Такое совпадение происходит крайне редко. Дело в том, что хотя все буддисты следуют учению, восходящему к единому наставнику, Будде, в разных регионах существуют свои культурные традиции. Даты различных праздников вычисляются по лунному календарю в соответствии с астрологическими принципами", — рассказал РИА Новости духовный лидер Калмыкии.

По его словам, в свое время тибетцы соединили индийскую, китайскую и персидскую астрологические традиции и на их основе создали собственную астрологическую систему вычислений. Когда буддизм распространился в Монголию, а позднее и российские регионы, там появились местные астрологические системы, опиравшиеся на те же источники, что и тибетская, но учитывавшие особенности географического положения этих территорий.

"В силу этого возможны различия в результатах астрологических вычислений, хотя и незначительные. Но это ни в коем случае не означает, что мы исповедуем разные формы буддизма", — подчеркнул Ринпоче.

Современное религиозное содержание буддистский Новый год приобрел в начале XV века, когда известный реформатор тибетского буддизма, основатель школы Гелугпа (последователями которой являются большинство российских буддистов) лама Чже Цонкапа (или Цзонхава) разработал правила проведения праздников в дацанах (монастырях). К Новому году он приурочил Монлам Ченмо — Великий молебен, который посвящен 15 чудесам, совершенным Буддой Шакьямуни в индийском городе Шравасти, и длится 15 дней.

"Новый год – это хороший повод задуматься о том, что для нас действительно важно. Я искренне убежден, что цель нашей жизни – счастье и достичь ее можно только, опираясь на силы добра. В первый день нового года мы должны подумать о том, что прошел еще один год нашей жизни, мы стали старше на год, а это значит, что нам осталось жить на год меньше. Если в этот день мы сами себе дадим обязательство отныне стремиться в своих мыслях и поступках исходить из побуждений, продиктованных состраданием, любовью и добротой, то не только сами обретем счастье, но сделаем счастливее всех существ", — считает представитель Далай-ламы в России.

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