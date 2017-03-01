В Узбекистане журналист, отбывший 18-летний срок, напомнил президенту о коллегах-арестантах

- Оппозиционный журналист Мухаммад Бекжан вышел на свободу спустя 18 лет тюрьмы. За свое освобождение он благодарит президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Мухаммад Бекжан – один из считанных журналистов в мире, который провел в заключении самый длительный срок. «В тюрьмах еще остаются такие же журналисты, как и я. Это – Юсуф Рузимуродов, Агзам Тургунов и Салиджан Абдурахманов, которых нужно выпустить на свободу. Также прошу нашего президента оказать помощь в освобождении одного из активистов партии «Эрк» Мухаммада Раджаба, который находится в заключении на протяжении 25 лет», – сказал журналист.

Мухаммад Бекжан является младшим братом председателя оппозиционной партии «Эрк» («Воля») Мухаммада Салиха. Бекжан был главным редактором газеты «Эрк».

В Узбекистане по обвинению в причастности к взрывам 1999 года были осуждены сотни оппозиционных активистов. Тогда Мухаммада Бекжана похитили в Украине и доставили в Ташкент, где приговорили к 13 годам тюрьмы.В 2011 году тюремный срок журналиста был продлен на 4 года и 8 месяцев. Он отрицал выдвинутые против себя обвинения.

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