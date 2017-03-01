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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана Мирзиёев принял директора Службы внешней разведки России Нарышкина
CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 февраля принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, находящегося в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства, приветствуя гостя, особо отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

С.Нарышкин выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Владимира Путина.

Директор Службы внешней разведки России высоко оценил уровень взаимодействия в решении актуальных задач по обеспечению безопасности наших государств.

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