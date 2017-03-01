Президент Узбекистана Мирзиёев принял директора Службы внешней разведки России Нарышкина

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 февраля принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, находящегося в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства, приветствуя гостя, особо отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

С.Нарышкин выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Владимира Путина.

Директор Службы внешней разведки России высоко оценил уровень взаимодействия в решении актуальных задач по обеспечению безопасности наших государств.