Президент Узбекистана Мирзиёев принял директора Службы внешней разведки России Нарышкина
- Узбекистан, политика
- 8:44, 01 марта 2017
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- Обновлено: 10:31, 01 марта 2017
CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 февраля принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, находящегося в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Глава государства, приветствуя гостя, особо отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.
В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.
С.Нарышкин выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Владимира Путина.
Директор Службы внешней разведки России высоко оценил уровень взаимодействия в решении актуальных задач по обеспечению безопасности наших государств.
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