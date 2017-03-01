Узбекистан планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод и привлечь Турцию
- Узбекистан, экономика
- 8:52, 01 марта 2017
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- Обновлено: 9:52, 01 марта 2017
CA-NEWS (UZ) - Ташкент стремится расширить экономическое сотрудничество с Анкарой, заявил вице-премьер правительства Узбекистана Рустам Азимов на бизнес-форуме Турция-Узбекистан в Стамбуле, организованном Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).
Вице-премьер отметил наличие потенциала взаимовыгодного партнерства в таких сферах, как нефтехимия, разработка золотых, серебряных и урановых месторождений, перадает турецкое агентство Анадолу.
«В настоящее время на территории Узбекистана функционируют два НПЗ. Мы планируем построить и третий. Полагаем, что к реализации данного проекта может быть привлечена турецкая сторона», - сказал Азимов.
«Мы готовы открыть новую страницу в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран», - отметил вице-премьер.
По его словам, Узбекистан готов увеличить инвестиции в расширение транспортной инфраструктуры.
«Турция - первая страна, признавшая независимость Узбекистана, и узбекский народ никогда не забудет этого», - отметил Азимов.
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