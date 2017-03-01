Узбекистан и МОТ подписали меморандум о взаимопонимании

- Узбекистан и Международная организация труда (МОТ) 28 февраля в Ташкенте подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает продление реализации «Страновой программы достойного труда» на 2017-2020 годы, сообщили местные СМИ.

По данными пресс-службы Министерства труда Узбекистана, документ был подписан в рамках визита делегации МОТ во главе с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии Хайнцом Коллером.

Министр труда Азиз Абдухакимов выразив благодарность представителям Международной организации труда, международных организаций и дипломатического корпуса в Узбекистане подчеркнул, что в рамках Страновой программы достойного труда на 2014-2016 гг. успешно реализованы меры по совершенствованию национального трудового законодательства.

«Благодаря усилиям социальных партнеров и технической поддержке Международной организации труда за короткий период в Узбекистане достигнут значительный прогресс по имплементации международных трудовых норм и стандартов, а также искоренена практика детского труда и достигнут существенный прогресс по предотвращению принудительного труда при сборе хлопка. Страна демонстрирует ответственный и взвешенный подход к международным обязательствам в сфере труда, продолжается конструктивный социальный диалог между правительством, работодателями и профсоюзами» - отметил г-н. Хайнц Коллер.