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  1 марта 2017
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В Таджикистане урезали финансирование государственных сми
CA-NEWS (TJ) - Государственные сми Таджикистана лишились авторского гонорара, финансируемого из средств бюджета. На такое решение повлияла нехватка средств в госбюджете и призыв главы государства к сокращению второстепенных расходов.

Представители Минфина отмечают, что в бюджете на 2017 год не предусмотрены средства на оплату гонорара журналистам и второстепенные затраты государственных сми. В данной ситуации сми должны самостоятельно изыскать средства на эти расходы. Власти сократили финансирование госсми на 15-20%. Ежегодно на поддержку официальных средств массовой информации выделялось 100 млн сомони. Около 70% этих средств предназначалось для ТВ и радио, остальное – для печатных изданий.

Эксперты отмечают, что сокращение финансирования может привести к повсеместной практике принудительной подписки на государственные издания. В Таджикистане свою деятельность на государственные субсидии осуществляют 10 телеканалов, 110 изданий, 7 радиостанций и одно информационное агентство «Ховар».

Представитель Минфина сообщил, что по итогам проверки в редакциях государственных изданий были выявлены факты второстепенных расходов и Министерство финансов потребовало, чтобы такие расходы не осуществлялись за счет государственной казны. В частности, отметил собеседник, к таковым теперь относится и вознаграждение журналистского труда.

По информации властей, отныне заработная плата штатных журналистов сми будет оплачиваться за счет бюджета, а гонорары - за счет собственных средств сми. Ранее журналисты государственных сми получали за счет бюджета не только зарплату, но и гонорар за каждый материал. За счет этого журналист мог ежемесячно получать оплату, равную двум своим зарплатам.

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