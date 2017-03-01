На востоке Таджикистана произошло землетрясения магнитудой 5,4
- Таджикистан, происшествия
- 9:36, 01 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Таджикистана, сообщается во вторник на портале Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр находился в 319 километрах восточнее Душанбе. Магнитуда в эпицентре составила 5,4. Очаг залегал на глубине 112 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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