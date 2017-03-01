На востоке Таджикистана произошло землетрясения магнитудой 5,4

- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Таджикистана, сообщается во вторник на портале Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в 319 километрах восточнее Душанбе. Магнитуда в эпицентре составила 5,4. Очаг залегал на глубине 112 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.