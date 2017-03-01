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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН о введении санкций против Сирии
CA-NEWS (CA) - Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН о введении в отношении нескольких сирийских чиновников и предприятий санкций из-за подозрений в использовании химического оружия.

Россия уже в седьмой раз накладывает вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, чтобы защитить сирийское правительство. Китай также блокировал шесть резолюций по Сирии с начала там гражданской войны в 2011 году, передает Би-би-си.

Резолюция, подготовленная Британией, Францией и США, получила девять голосов за, три голоса против - Китая, России и Боливии. Казахстан, Эфиопия и Египет воздержались. Если бы не вето, резолюция бы считалась одобренной.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин назвал неуместными санкции в отношении сирийского руководства, "потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса".

Сирия согласилась уничтожить химическое оружие в 2013 году в рамках соглашения, достигнутого при участии России и США.

Сирийское правительство ранее отрицало использование химоружия, однако ООН и Организация по запрещению химического оружия провели расследование и пришли к выводу, что сирийские правительственные силы совершили три нападения с применением химоружия в 2015 году.

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