В Казахстане отмечают День благодарности (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 1 марта отмечают День благодарности, сообщают казахстанские сми.

15 января 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане.

Таким образом в стране появились два новых праздника - День благодарности и День геолога.

Праздник День благодарности был учрежден по предложению президента Казахстана.Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну. Тогда в ходе выступления Назарбаев также рассказал, как и его семья приютила депортированных.

Фото: Турар Казангапов, Tengrinews