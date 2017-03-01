В Казахстане отмечают День благодарности (фото)
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 1 марта отмечают День благодарности, сообщают казахстанские сми.
15 января 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане.
Таким образом в стране появились два новых праздника - День благодарности и День геолога.
Праздник День благодарности был учрежден по предложению президента Казахстана.Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну. Тогда в ходе выступления Назарбаев также рассказал, как и его семья приютила депортированных.
Фото: Турар Казангапов, Tengrinews
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь