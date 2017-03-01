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  1 марта 2017
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В Казахстане отмечают День благодарности (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 1 марта отмечают День благодарности, сообщают казахстанские сми.

15 января 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане.

Таким образом в стране появились два новых праздника - День благодарности и День геолога.

Праздник День благодарности был учрежден по предложению президента Казахстана.Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну. Тогда в ходе выступления Назарбаев также рассказал, как и его семья приютила депортированных.

Фото: Турар Казангапов, Tengrinews

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