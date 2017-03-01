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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп пообещал усилить проверку въезжающих в США мигрантов
CA-NEWS (CA) - трамп Президент США Дональд Трамп в ходе своего дебютного выступления в Конгрессе заявил, что его администрация намерена подвергать тщательной проверке въезжающих в страну мигрантов. Он отметил, что теракты в США и других странах в основном совершаются мигрантами: «По данным Министерства юстиции, большая часть лиц, осужденных по обвинению в терроризме, были совершены приезжими».

Трамп отметил, что в скором времени США примут новые шаги для обеспечения безопасности страны и ограничения въезда тех, «кто желает причинить США вред». «Опрометчиво допускать неконтролируемый въезд мигрантов из тех мест, где они не могут пройти надлежащую проверку... Мы не можем допустить, чтобы наша страна стала убежищем для экстремистов»,— подчеркнул президент США.

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