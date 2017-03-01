«Газпром» начнет строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» во второй половине 2017 года

- Азия и мир, политика
- 10:06, 01 марта 2017
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По его словам, завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы России.
В то же время заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что в компании не видят причин возможного отказа стран ЕС в разрешении на строительство «Северного потока-2».
«Проект полностью повторяет технологическую схему «Северного потока» со всеми стандартами, которые применялись. Я не вижу повода или причины, почему может быть отказано в разрешении, за исключением того, если решения вдруг начнут приниматься по политическим соображениям», - сказал Медведев.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух веток газопровода мощностью прокачки 31.5 миллиарда кубометров газа в год. Одна ветка будет построена до Турции, другая предназначена для удовлетворения потребностей Европы в газе.