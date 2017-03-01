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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Газпром» начнет строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» во второй половине 2017 года
CA-NEWS (CA) - Российский «Газпром» планирует начать строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» во второй половине нынешнего года, сообщил член правления компании Олег Аксютин.

По его словам, завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы России.

В то же время заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что в компании не видят причин возможного отказа стран ЕС в разрешении на строительство «Северного потока-2».

«Проект полностью повторяет технологическую схему «Северного потока» со всеми стандартами, которые применялись. Я не вижу повода или причины, почему может быть отказано в разрешении, за исключением того, если решения вдруг начнут приниматься по политическим соображениям», - сказал Медведев.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух веток газопровода мощностью прокачки 31.5 миллиарда кубометров газа в год. Одна ветка будет построена до Турции, другая предназначена для удовлетворения потребностей Европы в газе.

potok  

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