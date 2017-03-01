Казахстан воздержался при голосовании в ГА ООН по санкциям против Сирии

- Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии, Казахстан воздержался, сообщают казахстанские сми.

Как сообщает Reuters, западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.

Китай объяснил свою позицию тем, что резолюция Франции и Великобритании может навредить попыткам ООН наладить отношения между различными группами сирийской оппозиции на женевской платформе.

Против принятия документа также высказалась Боливия, а Эфиопия, Египет и Казахстан воздержались.

24 февраля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия, в случае вынесения данного проекта на рассмотрение.