Казахстан воздержался при голосовании в ГА ООН по санкциям против Сирии
CA-NEWS (KZ) - Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии, Казахстан воздержался, сообщают казахстанские сми.
Как сообщает Reuters, западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.
Китай объяснил свою позицию тем, что резолюция Франции и Великобритании может навредить попыткам ООН наладить отношения между различными группами сирийской оппозиции на женевской платформе.
Против принятия документа также высказалась Боливия, а Эфиопия, Египет и Казахстан воздержались.
24 февраля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия, в случае вынесения данного проекта на рассмотрение.
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