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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Иранское ТВ заретушировало тело актрисы на вручении «Оскара» фильму иранского режиссера «Коммивояжер»

CA-NEWS (CA) - В Иране при трансляции 89-й церемонии вручения премии «Оскар» заретушировали участки тела актрисы Шарлиз Терон, которая объявляла победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает РБК.

Церемония вручения «Оскара» состоялась 27 февраля. Лучшим фильмом на иностранном языке была признана картина иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». На церемонии вручения награды режиссера не было. В обращении, которое зачитали присутствующим, он пояснил, что не приехал в знак протеста против новых иммиграционных указов американского президента Дональда Трампа.

Видео церемонии, которое транслировало Iranian Labor News Agency (ILNA), опубликовала в своем Facebook основатель движения «Моя тайная свобода» Масих Алинеджад, которое борется с традицией, требующей от женщин носить головной убор.

На кадрах видно, что актрисе заретушировали отрытые участки шеи и рук. Таким же образом ILNA закрасило кадры участки тела звукоинженера Ануше Ансари, которой вручили награду за лучший фильм на иностранном языке иранского режиссера Асгара Фархади. Ансари заретушировали полоску открытой кожи в наряде.

Решение заретушировать участки тела «абсурдно», иранское телевидение использует такие методы для того, чтобы «держать женские тела закрытыми», — отметила Алинеджад в разговоре с британским изданием The Independent.
Она подчеркнула, что в Иране действует закон, согласно которому женщины и девочки старше семи лет обязаны покрывать свое тело. Необходимо быть «громче и яснее в осуждении запретов» Ирана в отношении женщин, которые не могут выйти на улицы страны без хиджаба, заключила Алинеджад.
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