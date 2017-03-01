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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Вербовщика ИГИЛ из Узбекистана посадили в Тамбовской области на 30 лет
CA-NEWS (UZ) - Мужчина из Узбекистана в российской колонии завербовал нескольких граждан Таджикистана и убедил их присягнуть на верность халифату, сообщает ГТРК Тамбов.

Гражданин Узбекистана Г. Атаханов 1989 года рождения приговорен к 29 годам и 10 месяцам тюремного заключения в Тамбовской области. Мужчину признали виновным в вербовке людей для вступления в ряды ИГИЛ. На него вышли сотрудники ФСБ.

По их информации, Атаханов с 17 лет увлекся радикальным исламом и связался с организацией «Таблиги джамаат». В 2011 году, скрываясь от уголовного преследования на родине, поселился в Московской области, но и там нашел ячейку вышеупомянутой организации. Вместе с другими ее членами он присягнул на верность ИГИЛ.

- В его обязанности входили функции по сбыту поддельных денежных купюр на территории субъектов Российской Федерации, в том числе и в Тамбовской области, средства от которых шли на финансирование, - говорится в официальном сообщении ФСБ.

В 2013 году Атаханова признали виновным в использовании поддельных документов и денег и приговорили в 4 годам колонии. В исправительном учреждении он начал вербовать заключенных из Таджикистана, настраивая их на войну с «неверными» на стороне ИГИЛ. Гражданин Узбекистана предложил им присягнуть на верность халифату, перед освобождением провел инструктаж о мерах конспирации, маршрутах передвижения по России и рассказал о тех, кто поможет им попасть в Сирию. Во взаимодействии со спецслужбами Таджикистана завербованные были задержаны, а в феврале 2016 года в отношении Атаханова ФСБ возбудило уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».

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