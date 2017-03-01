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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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У российской правозащитницы Световой провели обыск в рамках дела ЮКОСа
CA-NEWS (CA) - световаУ российской правозащитницы и журналиста Зои Световой провели обыск, изъяты айпад, рабочие документы, старые флеш-карты и телефоны. Также в ходе следственных мероприятий были переписаны данные с ее компьютера.

В общей сложности обыск продлился более 10 часов.

Обыски у Световой начались во вторник, 28 февраля, в 11 утра. По словам Световой, открыть дверь оперативники ее заставили обманом - один из них заявил, что принес ей повестку на допрос.

Кроме того, правозащитница рассказала, что обыск проводили не только сотрудники Следственного комитета, но и сотрудники ФСБ.

В Следственном комитете заявили, что обыск был связан с расследованием дела ЮКОСа.

"В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерацию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи отметили, что обыск не был связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен "исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским".

Однако сама Светова заявила, что не верит в версию СК. По ее мнению, оперативников интересовала именно ее правозащитная деятельность.

Светова сотрудничает с "Открытой Россией" - общественной организацией, учрежденной акционерами нефтяной компании ЮКОС и частными лицами. Правление "Открытой России" возглавляет бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

В конце 2015 года у нескольких сотрудников "Открытой России" прошли обыски, которые, по версии СК, были связаны с так называемым "первым делом" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, возбужденном в 2003 году.

В первом деле "ЮКОСа" владельцев крупнейшей на тот момент нефтяной компании России обвиняли в том, что они совершили хищение 20% компании "Апатит", нанеся государству ущерб свыше 280 млн долларов.

Председатель правления "Открытой России", бывший олигарх и бывший заключенный Михаил Ходорковский тогда назвал произошедшее давлением на сотрудников организации, но подчеркнул, что подобное давление не было неожиданностью.

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