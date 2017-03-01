Пять трендов, которые сейчас определяют наш мир, - Ford

- Ежегодно компания Ford публикует отчет, где представлен анализ ключевых трендов потребительских настроений и поведений. Основу отчета составляют данные опросов, проводимых компанией среди тысяч жителей разных стран.

Rusbase ознакомился c глобальным исследованием, где 5 основных трендов сейчас определяют наш мир.

Тренд 1: Новый формат хорошей жизни

В современном мире «больше» теперь далеко не всегда значит «лучше», а богатство уже не является синонимом счастья. Потребители научились получать удовольствие не от самого факта владения чем-то, а от того, как тот или иной предмет влияет на их жизнь. Те же, кто продолжает выставлять своё богатство напоказ, вызывают лишь раздражение.

Количество опрошенных по всему миру, согласившихся с утверждением «Богатство больше не является синонимом счастья»:

Индия – 82%

Германия – 78%

Китай – 77%

Австралия – 71%

Канада – 71%

США – 70%

Испания – 69%

Бразилия – 67%

Великобритания – 64%

Количество опрошенных по всему миру, согласившихся с утверждением «Меня раздражают люди, которые выставляют свое богатство напоказ»:

77% – опрошенных в возрасте 18-29

80% – опрошенных в возрасте 30-44

84% – опрошенных в возрасте 45+

Примеры из жизни, подтверждающие растущую популярность этого тренда:

1. Польза от результатов труда важнее прибыли

Пример 1:

Рустам Сенгупта существенную часть своей жизни шёл к успеху традиционным путём. Он получил степень MBA в одной из ведущих бизнес-школ и устроился на высокооплачиваемую должность в сфере консалтинга. И вот, вернувшись однажды в свою родную деревню в Индии, он осознал, что местные жители испытывают нехватку самых простых вещей, страдая от проблем с электричеством и от отсутствия чистой питьевой воды.

Стремясь помочь людям, он основал некоммерческую компанию Boond, призванную заниматься развитием альтернативных источников энергии в северных районах Индии.

Пример 2:

Когда юрист из Нью-Йорка Зэн Кауфман начала по выходным подрабатывать в бургерной своего брата, стремясь разнообразить монотонность офисного труда, она и представить не могла, что это дело может настолько изменить её жизнь. Переехав через год в Лондон, она не стала рассылать резюме в юридические фирмы, а купила себе грузовичок для продажи уличной еды, основав собственную компанию Bleecker Street Burger.

2. Свободное время — лучшее лекарство

Представители поколения миллениалов (в возрасте 18–34) всё чаще стремятся сбежать от городской суеты и зависимости от социальных сетей, выбирая для себя более необычный и интересный отпуск, чем лежание на пляже при отеле с системой All Inclusive. Вместо этого они хотят использовать отпуск с пользой для здоровья, отдавая предпочтение клубам для занятий йогой и кулинарным турам по Италии.

Общий объём мировой индустрии подобных неординарных путешествий на сегодня оценивается в 563 миллиардов долларов. Лишь за один 2015 год по всему миру было организовано более 690 миллионов велнес-туров.

Тренд 2: Ценность времени теперь измеряется иначе

Время больше не ценный ресурс: в современном мире пунктуальность теряет свою привлекательность, а склонность откладывать всё на потом считается абсолютно нормальной.

72% опрошенных по всему миру согласились с утверждением «Занятия, которые раньше я считал пустой тратой времени, теперь не кажутся мне бесполезными».

Со временем акценты сдвинулись и люди начали признавать необходимость в самых простых вещах. Например, на вопрос «Что вам кажется наиболее продуктивным времяпрепровождением?» ответы были следующие:

сон – 57%,

сидение в интернете – 54%,

чтение – 43 %,

просмотр ТВ – 36%,

общение в социальных сетях – 24%

мечтания – 19%

У британских студентов существует давняя традиция — брать годовой перерыв после окончания школы и перед поступлением в университет (gap year), чтобы лучше понять, какой путь выбрать в дальнейшей жизни. Подобный феномен набирает всё большую популярность и среди американских студентов. По данным американской ассоциации American Gap Association, за последние несколько лет количество студентов, решивших взять годовую паузу, выросло на 22%.

Согласно результатам опроса Ford, 98% молодых людей, решивших взять год перерыва после школы, сказали, что эта пауза помогла им определиться с выбором жизненного пути.

Вместо «сейчас» или «потом» люди теперь предпочитают использовать слово «когда-нибудь», которое не отражает конкретные сроки выполнения той или иной задачи. В психологии существует термин «прокрастинация» — склонность человека к постоянному переносу важных дел на потом.

Количество опрошенных по всему миру, согласившихся с утверждением «Прокрастинация помогает мне развивать в себе творческое начало»:

Индия – 63%

Испания – 48%

Великобритания – 38%

Бразилия – 35%

Австралия – 34%

США – 34%

Германия – 31%

Канада – 31%

Китай – 26%

Примеры из жизни, подтверждающие растущую популярность тренда:

1. Мы не умеем не отвлекаться по мелочам

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда через несколько часов поиска нужной информации в интернете вы обнаруживаете себя читающим совершенно бесполезные, но чрезвычайно увлекательные статьи? Всем нам доводилось испытывать нечто подобное.

В этой связи интересен успех приложения Pocket, которое откладывает изучение найденных в процессе поиска увлекательных публикаций на потом и помогает сфокусироваться на том, что действительно важно именно сейчас, но без риска упустить из виду что-то интересное.

В настоящий момент сервисом уже воспользовались 22 миллиона пользователей, а сумма отложенных на потом публикаций равняется двум миллиардам.

2. Медитация вместо наказания

Провинившиеся ученики начальной школы Балтимора теперь больше не должны оставаться после уроков. Вместо этого школа разработала специальную программу Holistic Me, которая предлагает ученикам заняться йогой или медитацией, чтобы научиться управлять своими эмоциями. С момента запуска программы в 2014 году школе не пришлось исключить ни одного своего ученика.

3. Хочешь чтобы сотрудники работали эффективно — запрети сверхурочную работу

Рабочий день рекламного агентства Heldergroen в пригороде Амстердама всегда заканчивается ровно в 18:00 и ни секундой позже. В конце дня стальные тросы принудительно поднимают в воздух все рабочие столы с компьютерами и ноутбуками, а освободившееся пространство на полу офиса сотрудники могут использовать для танцев и занятий йогой, чтобы меньше работать и больше наслаждаться жизнью.

«Это стало нашим своеобразным ритуалом, проводящим грань между работой и личной жизнью», — поясняет Зандер Венендаль, креативный директор фирмы.

Тренд 3: Проблема выбора еще никогда не была столь актуальной

Современные магазины предлагают потребителям невероятно широкий выбор, что усложняет процесс принятия окончательного решения, и в итоге покупатели просто-напросто отказываются от покупки. Подобное многообразие приводит к тому, что люди сейчас предпочитают перепробовать много разных вариантов, не купив ничего.

Количество опрошенных по всему миру, согласившихся с утверждением «Интернет предлагает гораздо больше вариантов, чем мне действительно нужно»:

Китай – 99%

Индия – 90%

Бразилия – 74%

Австралия – 70%

Канада – 68%

Германия – 68%

Испания – 67%

Великобритания – 66%

США – 57%

С появлением новых каналов продаж процесс выбора становится неочевидным. Огромное количество специальных предложений вводит покупателей в заблуждение.

Количество опрошенных, согласившихся с утверждением «После того, как я куплю что-то, я начинаю сомневаться, а правильный ли выбор я сделал(а)?»:

60% опрошенных в возрасте 18-29

51% опрошенных в возрасте 30-44

34% опрошенных в возрасте 45+

С утверждением «В прошлом месяце я не смог(ла) выбрать одну единственную вещь из множества вариантов. В итоге я решил(а) вообще ничего не покупать» согласились:

49% опрошенных в возрасте 18-29 лет

39% в возрасте 30-44 лет

27% в возрасте 45+

Это можно объяснить тем, что с возрастом покупки происходят осознаннее и более рационально, поэтому такого рода вопрос возникает намного реже.

Примеры из жизни, подтверждающие растущую популярность тренда:

1. Потребители хотят все пробовать

Стремление потребителей опробовать товар перед покупкой оказывает влияние на рынок электроники. В качестве примера можно привести сервис краткосрочной аренды гаджетов Lumoid.

Всего за 60 долларов в неделю вы можете взять на тест AppleWatch, чтобы окончательно понять, нужен ли вам этот гаджет стоимостью 550 долларов

За 5 долларов в день вы также можете взять в аренду квадрокоптер, чтобы определиться, какая именно модель вам нужна

2. Бремя кредита убивает радость от пользования гаджетом

Дорогостоящая техника, взятая в кредит, всё чаще перестает радовать миллениалов, еще до того момента, как кредит будет погашен.

В таком случае на помощь приходит стартап Flip, созданный для того, чтобы люди могли передать надоевшую покупку другим владельцам вместе с обязательствами по дальнейшей выплате кредита. По статистике, популярные товары находят новых владельцев в течение 30 дней с момента подачи объявления.

А на рынке недвижимости начал работать сервис Roam, который позволяет заключить всего один договор долгосрочной аренды жилья, а затем хоть каждую неделю выбирать для себя новое место жительства на любом из трёх охваченных сервисом континентов. Все жилые объекты, с которыми работает Roam, оснащены высокоскоростными сетями Wi-Fi и самым современным кухонным оборудованием.

Тренд 4: Обратная сторона технического прогресса

Улучшают ли технологии нашу повседневную жизнь, или только усложняют ее? Технологии действительно сделали жизнь людей более удобной и эффективной. Однако потребители начинают ощущать, что у технологического прогресса есть и негативная сторона.

77% опрошенных по всему миру согласны с утверждением «Повальное увлечение технологиями привело к росту ожирения среди людей»

67% опрошенных в возрасте 18-29 подтвердили, что знают человека, который расстался со своей второй половиной с помощью СМС

Использование технологий приводит не только к нарушению сна, отмечают 78% женщин и 69% мужчин, но и делают нас глупее, по мнению 47% опрошенных, и менее вежливыми (63%)

Примеры из жизни, подтверждающие растущую популярность тренда:

1. Зависимость от технологий существует

Недавние успехи проектов компании Netflix показали, что люди в минимальные сроки становятся зависимыми от просмотра новых телешоу. По данным глобального исследования, сериалы 2015 года, такие как «Карточный домик» и «Оранжевый – хит сезона», за три-пять первых серий заставили зрителей с нетерпением ждать каждого нового эпизода. При этом новым сериалам, таким как «Очень странные дела» и «Отжиг», удалось зацепить зрителей после просмотра всего двух первых эпизодов.

2. Смартфон важнее домашнего задания

Современные смартфоны стали важной составляющей жизни детей, которые уже не могут обойтись без них и дня. Американские исследователи доказали, что время, потраченное на смартфоны, негативно сказывается на успеваемости школьников. Дети, которые ежедневно «сидят» в мобильных устройствах по 2-4 часа после школы, на 23% чаще не успевают выполнить домашнее задание по сравнению со сверстниками, которые не так зависимы от гаджетов.

3. Автомобили спасают пешеходов

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США, в стране каждые восемь минут происходит наезд на пешехода. Чаще всего подобные ДТП происходят из-за того, что пешеходы отправляют сообщения на ходу и не следят за дорогой.

Чтобы повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения, Ford разрабатывает инновационную технологию, способную предсказывать поведение людей, понижая тем самым тяжесть последствий от ДТП и даже в некоторых случаях предотвращая их.

Двенадцать экспериментальных автомобилей Ford проехали более 800 тысяч километров по дорогам Европы, Китая и США, накопив массив данных, общим объёмом более года – 473 дня.

Тренд 5: Смена лидеров, теперь всё решают не они, а мы

Кто сегодня оказывает наиболее существенное влияние на нашу жизнь, экологическую ситуацию в мире, социальную сферу и здравоохранение? На протяжении десятилетий денежные потоки преимущественно двигались между физическими лицами и организациями, будь то правительственные структуры или коммерческие предприятия.

Сегодня мы в большей степени начинаем ощущать себя ответственными за правильность решений, которые принимает общество в целом.

На вопрос «Что является главной движущей силой, способной изменить общество к лучшему?» опрошенные ответили так:

47% – Потребители

28% – Государство

17% – Компании

8% – воздержались от ответа

Примеры из жизни, подтверждающие растущую популярность тренда:

1. Бизнес должен быть честным с потребителями

Американский интернет-магазин Everlane, специализирующийся на продаже одежды, строит свой бизнес на принципах максимальной прозрачности во взаимоотношениях с поставщиками и клиентами. Создатели Everlane отказались от заоблачных наценок, которыми славится индустрия моды, и открыто показывают на своём сайте, из чего складывается конечная цена каждой вещи — на сайте отображается стоимость материала, трудозатрат и транспортировки.

2. Цены должны быть доступными для потребителей

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» активно борется с высокой стоимостью вакцин. Недавно она отказалась принять пожертвование в объёме одного миллиона доз вакцины от пневмонии, так как состав препаратов был защищён патентом, что негативно сказывается на цене конечного продукта и делает его недоступным для жителей многих регионов мира. С помощью подобного поступка организация хочет подчеркнуть важность решения проблемы доступности лекарственных препаратов в долгосрочной перспективе.

3. Должно появляться всё больше услуг для удобства пользователей

Для привлечения внимания к услуге UberPool и уменьшения количества машин на дорогах компания Uber запустила в небо Мехико беспилотники с рекламными плакатами. Надписи на плакатах призывали водителей, застрявших в пробках, задуматься о необходимости использования собственного автомобиля для поездок на работу.

Один из плакатов гласил: «Едешь один в машине? Вот почему ты никогда не сможешь любоваться горами вокруг». Таким образом компания хотела обратить внимание водителей на проблему плотного смога над городом. Надпись на другом плакате: «Город построен для тебя, а не для 5,5 миллионов машин».

Что это значит?

Эти тренды уже являются частью нашей жизни. Они показывают, что происходит в голове у потребителей: о чём они думают, как принимают решения о покупке того или иного товара. Бизнес должен внимательно подходить к изучению поведения своих покупателей и очень чутко реагировать на изменения.