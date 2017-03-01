Эмомали Рахмон отбыл в Исламабад

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл сегодня в Исламабад (Пакистан), где примет участие в заседании глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба главы РТ.

Как сообщается, в поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощники президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и экономическим вопросам.

Также в столицу Пакистана отбыли министры энергетики и водных ресурсов, экономического развития и торговли страны.