Эмомали Рахмон отбыл в Исламабад
- Таджикистан, политика
- 11:08, 01 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл сегодня в Исламабад (Пакистан), где примет участие в заседании глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба главы РТ.
Как сообщается, в поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощники президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и экономическим вопросам.
Также в столицу Пакистана отбыли министры энергетики и водных ресурсов, экономического развития и торговли страны.
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