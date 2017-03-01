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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в детсаду воспитатели угрожали детям ножом, а ночью устраивали притон (видео)
CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях распространились видеозаписи, сделанные в одном из детсадов города Денау, Сурхандарьинской области, на которых видно, как воспитатель угрожает ножом детям, а ночью в комнате устраивают притон.

По результатам действий правоохранительных органов, были задержаны охранники детсада Мухиддин Мусаев и Рустам Aллаёров, которые устроили притон в детсаду, а заведующая была в курсе всего, отмечается в видеосюжете. 

На видео видно, что некоторые сотрудники детсада ночью сами также участвует в секс-услугах.

Видео вызвало большой резонанс среди пользователей соцсетей. В одном из кадров видно, как воспитатель запугивает ножом ребёнка, за то, что тот не выучил стих и о чём-то рассказал родителям. После всего, воспитатель и её коллеги громко смеются над произошедшим.

Как сообщает издание Даракчи.уз, инцидент был зафиксирован скрытой камерой в ноябре 2016 года.

На сегодняшний день, в отношении виновных возбуждены уголовные и административные дела.

Пользователи после просмотра видео, призвали осудить как можно строже этих "воспитателей", а в каждом детском дошкольном учреждении установить камеры.

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