Си Цзиньпин определил главную идею для экономики Китая в 2017 году

В 2017 году в сфере экономики Китай будет придерживаться идеи "достижения прогресса при сохранении стабильности", что позволит обеспечить стабильное и здоровое развитие экономики, сказал во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, передает Синьхуа.

Китай будет стремиться к повышению качества и эффективности экономической деятельности и углублению структурных реформ на стороне предложения, заявил китайский лидер на заседании Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим делам.