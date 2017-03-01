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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Си Цзиньпин определил главную идею для экономики Китая в 2017 году
CA-NEWS (CA) - сицзиньпиньВ 2017 году в сфере экономики Китай будет придерживаться идеи "достижения прогресса при сохранении стабильности", что позволит обеспечить стабильное и здоровое развитие экономики, сказал во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, передает Синьхуа.

Китай будет стремиться к повышению качества и эффективности экономической деятельности и углублению структурных реформ на стороне предложения, заявил китайский лидер на заседании Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим делам.

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