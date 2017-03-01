Казахстанцы теряют интерес к американской валюте - исследование

CA-NEWS (KZ) - С начала года в Казахстане установлен антирекорд по покупке населением американской валюты. Обменники продали всего 651 миллион долларов, что составляет минус 40 процентов за год, такие данные следуют из аналитического отчета агентства Ranking.kz.

Как сообщается в отчете, по итогам января, жители Казахстана выкупили в обменных пунктах валюты (EUR/RUB/USD) на 302,3 миллиарда тенге - это самый низкий старт за три года. К январю 2016 отмечено сокращение на 34,2 процента.

Снижение обеспечено падением интереса к американской валюте: так, за январь текущего года казахстанцы купили всего 651 миллион долларов, минус 28,5 процента к декабрю и минус 39,3 процента к январю 2016. В тенговом эквиваленте это составило 215,6 миллиарда (-45 процентов за год).

Более низкие показатели по приобретению казахстанцами американского доллара наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, а до того - более 10 лет назад, в начале 2006 года. Даже снижение курса доллара к тенге на 9,5 процента за год не повлияло на подъем спроса к американской валюте.

Спрос на две другие ключевые валюты в мультивалютной корзине, напротив, показал прирост. Так, объем выкупленных рублей составил 10,8 миллиарда, +1,1 процента к декабрю и +16,2 процента к январю 2016 года. Это 59,8 миллиарда в тенговом эквиваленте - плюс 35,9 процента за год. Продажи евровалюты в обменниках выросли год-к-году на 31,1 процента, до 76,4 миллиона евро. В тенговом эквиваленте это составило 26,9 миллиарда, на 16,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.