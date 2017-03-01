Работодатели в Таджикистане отмечают низкий уровень знаний претендентов на рабочие места

- Таджикистан, общество
- 12:11, 01 марта 2017
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Согласно документу, при растущем охвате населения общим средним образованием, наблюдается нехватка квалифицированных специалистов технических специальностей. Кроме того, неудовлетворительным остается уровень владения иностранными языками и велика избыточная занятость в сельском хозяйстве, бюджетной сфере и других отраслях, сообщает Авеста.
Значительная часть квалифицированных работников вынуждена искать работу за пределами страны.
В документе также отмечается о недостаточной связи рынка труда с системой образования и слабой мотивации молодежи к профессиональной деятельности.
По мнению разработчиков документа, необходимость производительной занятости и роста компетенций является для республики основной задачей в сфере труда в долгосрочный период.
Но, пока в республике есть проблемы с обеспечением занятости выпускников системы профессионального образования – затруднен первый наем на работу, относительно низкий процент выпускников трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью. Работодатели на рынке труда отмечают недостаточность квалификационных навыков и низкое качество образования претендентов на рабочие места.
По мере экономического роста и увеличения инвестиционной активности, проблемы с недостатком квалифицированной рабочей силы для ведущих отраслей экономики и малого бизнеса могут нарастать, несмотря на наличие незанятой рабочей силы, которая не имеет нужной квалификации.
Это приводит к неравномерности экономического развития в территориальном разрезе, и, как следствие, неравенству возможностей, которое мешает вовлечению людей в производственную занятость, — отмечается в документе.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек