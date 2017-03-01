Работодатели в Таджикистане отмечают низкий уровень знаний претендентов на рабочие места

- Низкое качество и неэффективное использование человеческого потенциала — в числе вызовов, препятствующих развитию — говорится в Национальной стратегии развития (НСР) Таджикистана до 2030 года.

Согласно документу, при растущем охвате населения общим средним образованием, наблюдается нехватка квалифицированных специалистов технических специальностей. Кроме того, неудовлетворительным остается уровень владения иностранными языками и велика избыточная занятость в сельском хозяйстве, бюджетной сфере и других отраслях, сообщает Авеста.

Значительная часть квалифицированных работников вынуждена искать работу за пределами страны.

В документе также отмечается о недостаточной связи рынка труда с системой образования и слабой мотивации молодежи к профессиональной деятельности.

По мнению разработчиков документа, необходимость производительной занятости и роста компетенций является для республики основной задачей в сфере труда в долгосрочный период.

Но, пока в республике есть проблемы с обеспечением занятости выпускников системы профессионального образования – затруднен первый наем на работу, относительно низкий процент выпускников трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью. Работодатели на рынке труда отмечают недостаточность квалификационных навыков и низкое качество образования претендентов на рабочие места.

По мере экономического роста и увеличения инвестиционной активности, проблемы с недостатком квалифицированной рабочей силы для ведущих отраслей экономики и малого бизнеса могут нарастать, несмотря на наличие незанятой рабочей силы, которая не имеет нужной квалификации.

Это приводит к неравномерности экономического развития в территориальном разрезе, и, как следствие, неравенству возможностей, которое мешает вовлечению людей в производственную занятость, — отмечается в документе.