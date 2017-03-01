Губернатор афганской провинции Гельманд: В рядах боевиков находятся граждане из Северного Кавказа, Узбекистана, Пакистана и Ирана

По признанию губернатора афганской провинции Гельманд, только в одной этой провинции производится половина всех мировых наркотиков. В специальном интервью для Афганистан.Ру губернатор Гельманда Хаятулла Хаят рассказал о ситуации в провинции и неспособности правительства и мирового сообщества справиться с наркотиками, а также обещал обеспечить безопасность проекта ТАПИ.

- Какова ситуация с безопасностью в провинции Гельманд?

- Обычно зимой боевые действия стихают, и ситуация с безопасностью улучшается. В настоящее время интенсивность военных действий со стороны противника в Гельманде уменьшились, а деятельность наших сил безопасности, наоборот, активизировалась. Мы пытаемся перейти в наступление в тех районах, где существует опасность.

- Какие районы Гельманда находятся под контролем сил безопасности, а какие контролируются талибами?

- У нас есть уезды, которые уже пятнадцать лет находятся в руках талибов. Некоторые районы в течение четырех лет подвергаются атакам боевиков. Два месяца назад противник при поддержке иностранцев смог захватить один из наших уездов. Еще в одном уезде мы были вынуждены отступить для того, чтобы не допустить захвата в плен наших солдат. Остальные части территории провинции контролируются правительством.

- Вы заявляли, что боевики «Талибана» сотрудничали с иностранцами во время нападения на резиденцию губернатора в Лашкаргахе. Можете назвать внешние силы, которые оказывают помощь боевикам в Гельманде?

- Без сомнения, в рядах внутренних боевиков находятся иностранные граждане из Северного Кавказа, Узбекистана, Пакистана и Ирана. Наши ближайшие соседи – Пакистан и Иран, помимо обучения боевиков «Талибана» военному делу, также предоставляют им финансовую помощь и снабжают их вооружением. В последнее время провинция Гельманд получает большое количество свидетельств и документов, доказывающих, что эти страны оказывают поддержку талибам.

- Согласно нашим разведданным, «Кветтская Шура» по-прежнему находится в Пакистане. Некоторые известные руководители и командиры талибов время от времени приезжают в Гельманд, однако они не находятся в провинции постоянно. Они понимают, что в Гельманде они не будут в безопасности. Этот вопрос связан с давлением на Пакистан со стороны остального мира. Пакистанцы хотят обмануть мировую общественность и показать ей, что «Кветтская Шура» перемещена на территорию Афганистана. Пока наши соседи, особенно Пакистан, не достигнут своих целей, не думаю, что они станут перемещать ставку талибов за линию Дюранда на территорию Афганистана.

- Ранее распространялись слухи о том, что некоторые южные районы страны могут быть предоставлены в распоряжение талибов. Вы видите такую возможность?

- Я категорически опровергаю такую возможность. Правительство Афганистана, руководство сил безопасности и местные власти полны решимости защищать свою землю, и не отдадут врагу ни пяди территории провинции. Напротив, у нас достаточно готовности для того, чтобы очистить те районы, которые сейчас находятся в руках противника. Два месяца назад враги и их иностранные сторонники планировали захватить Гельманд и Лашкаргах. Но ценой больших жертв со стороны сотрудников сил безопасности и населения Гельманда нам удалось отстоять мужественный Лашкаргах и нанести по врагу сильный удар.

- Недавно американская армия приняла решение о направлении в Гельманд 300 своих морских пехотинцев. Сколько иностранных военных в настоящее время находится в Гельманде, и какова их роль в боевых действиях?

- Иностранные военные присутствуют в Гельманде. Но их точное количество неизвестно, поскольку они постоянно перемещаются. Их роль сводится к советнической деятельности и обучению наших сил безопасности, а также воздушной поддержке. Они уже не участвуют в прямых боевых столкновениях.

- Вы видите необходимость в присутствии американских военных в Гельманде?

- Наши силы безопасности еще не встали на ноги в той степени, в какой это необходимо. Поэтому для укрепления их рядов мы нуждаемся в советах по военным вопросам и обучении наших сотрудников. Конечно, имеется и двухстороннее сотрудничество между США и их союзниками.

- Некоторые критики говорят, что американские и английские силы находятся в Гельманде уже 15 лет, однако их присутствие никак не помогло обеспечению безопасности и достижению прочного мира. По Вашему мнению, почему американцам и англичанам не удалось вернуть Гельманду безопасность?

- Я убежден, что война – это не выход. Мы должны работать над поисками альтернативы войне, то есть мира. Но наш противник путем ведения боевых действий старается продвинуться вперед и взять под свой контроль как можно больше районов. Поэтому мы вынуждены противостоять этим действиям врага, идущим вразрез как с законами ислама, так и с правами человека, и защищать свою землю и свой народ. Во время последних боевых действий в Гельманде враг разрушил сотни километров дорог, уничтожил мосты и переправы, закрыл двери школ. Наш долг восстановить эти базовые объекты и обеспечить людям безопасное существование.

- Вы ничего не сказали о роли американских и английских сил в Гельманде…

- По моему мнению, они сыграли определенную роль, но в недостаточной степени выполнили свои обязанности по взаимодействию с силами безопасности Афганистана. Недостатки и недочеты имелись у каждой из сторон. Но сейчас политика афганского правительства заключается в том, чтобы, оставаясь партнерами иностранных сил, поставить на ноги наши силы обороны и безопасности с тем, чтобы в будущем мы не нуждались в иностранцах.

- Гельманд относится к числу провинций, в которых имеется наибольшее количество посевов опиатов. Какова сейчас обстановка в провинции с точки зрения посевов, контрабанды и производства наркотиков?

- К сожалению, в вопросе посевов и производства наркотиков не произошло изменений. В этом секторе израсходованы огромные деньги, но международное сообщество и правительство Афганистана не добились никаких результатов. Наркотики остаются одной из главных причин отсутствия безопасности в Гельманде. В одной только провинции Гельманд производится половина всех мировых наркотиков. Мы сейчас работаем над альтернативой для крестьян. Мы стараемся лучше использовать те незначительные суммы, которые выделяются на этот сектор.

Есть две основные причины отсутствия безопасности в Гельманде – это наркотики и рудники. Рудники тоже приносят врагу огромные деньги. Еще одной причиной кризисной ситуации в Гельманде является наличие многокилометровых открытых границ с Пакистаном и Ираном. За все пятнадцать лет эти границы протяженностью в 210 километров никогда не контролировались. Это открытая дорога для террористов и диверсантов. Караваны наркомафии свободно пользуются этой дорогой для перемещения через границу. Так же легко проходят и террористы.

- Откуда растут корни наркомафии?

- У проблемы наркотиков не только внутренние корни. Иностранцы также имеют отношение к этой проблеме. На самом деле, за проблемой наркотиков стоит международная мафия. Если ничего не будет делаться для борьбы с наркотиками за пределами наших границ, нам никогда не удастся искоренить это явление внутри страны. Оказывать давление на международную мафию и думать об альтернативных посевах сельскохозяйственных культур следует с помощью одного и того же механизма. Только это может привести нас к какому-то результату.

- Говорят, что иностранные круги «положили глаз» на природные ископаемые Гельманда, в частности, на урановые рудники. Существует ли вероятность разработки урановых рудников?

- В долгосрочной перспективе такая программа возможна. Но, насколько нам известно, до сих пор уран не использовался. Имеющийся в Гельманде дорогостоящий мраморный камень под названием «рахаб» вот уже пятнадцать лет нещадно используется и непрофессиональным способом извлекается из каменоломен. Эти каменоломни расположены недалеко от линии Дюранда и обстановка вокруг них давно небезопасна. Этот дорогой камень представляет собой хороший источник дохода для врага. Камень, который должен экспортироваться по всему миру от имени Афганистана, контрабандой вывозится в соседние страны и далее экспортируется от имени и от лица уже этих стран.

- Решено, что через территорию Гельманда пройдет часть маршрута трубопровода ТАПИ. Будет ли это возможно с учетом отсутствия безопасности в провинции?

- Мы на сто процентов готовы к обеспечению такого важного проекта, как проект ТАПИ. Районы, по которым планируется прохождение трубопровода ТАПИ, полностью контролируются силами безопасности. К началу строительства трубопровода обстановка с безопасностью в Гельманде улучшится, и я заверяю, что с работами по проекту ТАПИ, плотине «Каджаки» и земляному каналу «Давар», который был спроектирован 50 лет назад во время правления Дауд Хана, никаких проблем не возникнет. Эти проекты будут начаты при первой же возможности, и население Гельманда извлечет из них свою выгоду.

- Действует ли в провинции Гельманд группировка «Исламское государство»?

- До сих пор никаких следов «Исламского государства» в Гельманде не наблюдалось. В Гельманде воюют только талибы и их иностранные сторонники. «ИГ» пока не осуществляло никакой деятельности в нашей провинции.

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Провинция Гельманд на юго-западе Афганистана считается одним из самых неспокойных регионов, и последние 15 лет исполняет роль главного поставщика новостей в стране. За время 15-летних боев в Гельманде погибли десятки афганских и иностранных солдат, сотни человек получили ранения. Все эти годы провинция была охвачена войной, терроризмом и насилием. Гельманд несколько лет находился под контролем британских военных. Местные СМИ неоднократно обвиняли англичан в контрабанде наркотиков и создании условий для нестабильности. После вывода иностранных войск ситуация в Гельманде еще более осложнилась. У ворот провинции встали талибы, начались жестокие бои. С усилением «Талибана» на юге страны, особенно в Гельманде, американцы объявили о том, что они вновь направляют на юг Афганистана 300 своих морских пехотинцев. Этот шаг был предпринят после нападения боевиков на административный центр провинции город Лашкаргах и резиденцию губернатора. Между тем, мировая статистика свидетельствует о расширении производства и контрабанды наркотиков в Гельманде.