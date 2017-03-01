Межправкомиссии Узбекистана и Украины проведут первое за 10 лет заседание

- Узбекистан и Украина договариваются о проведении первого за 10 лет заседания совместной межправительственной комиссии по всестороннему сотрудничеству, сообщил глава украинской дипмиссии Юрий Савченко.

В последний раз комиссия собиралась в 2007 году. Также заседание комиссии было почти готово к проведению в 2013 году, однако различные обстоятельства помещали этому, передает Sputnik Узбекистан.

"Первое, что поручили президенты Украины и Узбекистана после телефонного разговора в декабре прошло года, — начать или активизировать работу по проведению заседания межправительственной комиссии. Там много вопросов накопилось, повестка дня устарела, многие документы готовились раньше, до ассоциации Украины и Европы, до смены руководства в Узбекистане. Сейчас есть новые возможности и перспективы", — отметил украинский дипломат.

По словам Савченко, уже состоялось несколько разговоров между главами национальных делегаций в межправкомисии вице-премьером Узбекистана Улугбеком Розукуловым и вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко.

"Они обговорили алгоритм дальнейших действий. В марте планируется встреча или в Ташкенте, или Киеве, место пока точно не определено, в ходе которой будут обсуждены сроки проведения заседания межправкомиссии, а также определена актуальная повестка дня. Мы планируем выйти на проведение комиссии во втором квартале 2017 года, она должна пройти, согласно очерёдности, в Ташкенте, но где точно пройдет — пока не определено", — подчеркнул Юрий Савченко.

Напомним, что по итогам 2016 года товарооборот между Узбекистаном и Украиной составил 223 миллиона долларов, что меньше на 9,5% по сравнению с показателями 2015 года.