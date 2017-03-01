Командующий миссией НАТО поздравил афганских военных с Днем правоохранительных органов: Афганистан может гордиться своими сыновьями и дочерьми в погонах

CA-NEWS (CA) - К омандующий миссией НАТО «Решительная поддержка» генерал Джон Николсон опубликовал обращение, приуроченное ко Дню правоохранительных органов – празднику, впервые отмечающемуся в Афганистане.

В своём обращении генерал высоко оценил вклад афганских стражей порядка в поддержание безопасности в стране, отдав должное их мужеству и самоотверженности. «Афганистан может гордиться своими сыновьями и дочерьми в погонах», – отметил он, также вспомнив и о тех стражах порядка, которые пожертвовали жизнью и здоровьем ради благополучия страны.

При этом Николсон напомнил о роли миссии «Решительная поддержка», участвующей в подготовке и консультировании афганских сил. Генерал заверил Афганистан в поддержке со стороны НАТО, подчеркнув значимость партнёрства между страной и Североатлантическим Альянсом.