Командующий миссией НАТО поздравил афганских военных с Днем правоохранительных органов: Афганистан может гордиться своими сыновьями и дочерьми в погонах

- Азия и мир, политика
- 12:26, 01 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Командующий миссией НАТО «Решительная поддержка» генерал Джон Николсон опубликовал обращение, приуроченное ко Дню правоохранительных органов – празднику, впервые отмечающемуся в Афганистане.
В своём обращении генерал высоко оценил вклад афганских стражей порядка в поддержание безопасности в стране, отдав должное их мужеству и самоотверженности. «Афганистан может гордиться своими сыновьями и дочерьми в погонах», – отметил он, также вспомнив и о тех стражах порядка, которые пожертвовали жизнью и здоровьем ради благополучия страны.
При этом Николсон напомнил о роли миссии «Решительная поддержка», участвующей в подготовке и консультировании афганских сил. Генерал заверил Афганистан в поддержке со стороны НАТО, подчеркнув значимость партнёрства между страной и Североатлантическим Альянсом.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек