Президент США попросил у конгресса $1 трлн для экономики и поддержки НАТО

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе во вторник, сказав, что открыт для иммиграционной реформы, однако смягчил свою жесткую риторику в отношении нелегальных мигрантов, избрав более сдержанный тон, чем во время предвыборной кампании и первого месяца на новом посту, сообщает Reuters.

Трамп подчеркнул свое стремление сфокусироваться на проблемах внутри страны посредством поддержки экономики с помощью налоговой реформы, инфраструктурных расходов объемом $1 триллион и пересмотра осуществленной его предшественником Бараком Обамой реформы здравоохранения, известной как Obamacare.

Часть выступления Трамп посвятил внешней политике: он подчеркнул, что поддерживает НАТО, однако вновь настоял, что союзники должны увеличить свой финансовый вклад.

"Америка хочет найти новых друзей и создать новые партнерства, где доминируют общие интересы", - сказал Трамп, возможно, намекая на свое стремление наладить отношения с Россией.

"Мы хотим гармонии и стабильности, а не войн и конфликтов", - добавил он, однако отметил, что намерен серьезно нарастить военную мощь США.

По словам президента, иммиграционная политика США должна оценивать профессиональные качества иммигрантов и не опираться на низкоквалифицированных людей, желающих переехать в Америку. Трамп сказал, что иммиграционная реформа повысит зарплаты и поможет семьям, находящимся в затруднительном положении, присоединиться к среднему классу.

"Я считаю, что реальная и позитивная иммиграционная реформа возможна, если мы сфокусируемся на следующих целях: увеличение числа рабочих мест и зарплат американцев, укрепление безопасности нашей страны и восстановление уважения к нашим законам", - сказал Трамп, который во время предвыборной кампании занял жесткую позицию в отношении нелегальных мигрантов.

В первые недели на посту он повторил данные во время предвыборной кампании обещания о строительстве стены на границе с Мексикой и более активной депортации нелегальных мигрантов, совершивших преступления.

В то же время Трамп выразил сочувствие детям, попавшим в США, когда их родители незаконно пересекли границу - пока их защищает указ, подписанный Обамой.

Трамп сказал, что хочет осуществить "масштабное снижение налогов" для среднего класса, а также понизить корпоративный налог. Однако он не раскрыл подробностей и не прокомментировал самый важный вопрос, стоящий перед Конгрессом - предложение о введении пошлины на импорт, которое поддержит экспортеров.

Президент также призвал Конгресс упразднить и заменить реформу здравоохранения Obamacare программой с более широким выбором, свободным доступом и низкой стоимостью. Республиканцы пока не пришли к единому мнению о том, как этого добиться, а демократы яростно противостоят изменению системы, которая обеспечивает медицинским страхованием миллионы американцев с низким уровнем дохода.