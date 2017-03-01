Развязная поза советницы президента США в Овальном кабинете возмутила соцсети (фото)

- Азия и мир, общество
- 12:39, 01 марта 2017
- Просмотров: 718
CA-NEWS (CA) - Фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй вызвала критику пользователей соцсетей. На фото Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, даже не сняв туфли, и смотрит в мобильный телефон, сообщает Би-би-си.
Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями исторически чёрных высших учебных заведений (HBCU) - особой категории вузов на территории США, созданных начиная со второй половины XIXв. специально для обучения афроамериканского населения.
Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон. Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту.
Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. "Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована", - написал гражданский активист Дерай Маккессон, защищающий права чернокожих граждан США.
Многие сравнили фотографии Конуэй с фотографией бывшего президента США Барака Обамы, сделанной в 2013 году. На ней Обама поставил ногу на стол в Овальном кабинете.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек