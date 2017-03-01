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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Развязная поза советницы президента США в Овальном кабинете возмутила соцсети (фото)

CA-NEWS (CA) - Фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй вызвала критику пользователей соцсетей. На фото Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, даже не сняв туфли, и смотрит в мобильный телефон, сообщает Би-би-си.

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Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями исторически чёрных высших учебных заведений (HBCU) - особой категории вузов на территории США, созданных начиная со второй половины XIXв. специально для обучения афроамериканского населения.

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Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон. Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту.

Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. "Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована", - написал гражданский активист Дерай Маккессон, защищающий права чернокожих граждан США.

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Многие сравнили фотографии Конуэй с фотографией бывшего президента США Барака Обамы, сделанной в 2013 году. На ней Обама поставил ногу на стол в Овальном кабинете.

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