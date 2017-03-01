Группировка «Исламское государство» понесла новые потери на востоке Афганистана

- Азия и мир, общество
- 12:46, 01 марта 2017
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Боевые действия с применением авиаударов проходили в различных частях уездов Ачин, Кот и Хаска Мина. По данным пресс-службы губернатора провинции, по итогам рейдов был убит по меньшей мере 41 боевик, ещё 15 приверженцев экстремистской группировки получили ранения.
В ходе операций против «Исламского государства» продолжают нести потери иностранные боевики. В частности, в официальном отчёте было упомянуто о двух раненых пакистанских командирах. Между тем индийские СМИ сообщили, что одним из боевиков, убитых в ходе предшествующих операций в Нангархаре, был гражданин Индии, в прошлом году прибывший в Афганистан вместе с 20 соотечественниками для вступления в ряды экстремистской группировки.
Недавние воздушные бомбардировки также уничтожили ряд укрытий и подпольных складов, находившихся в распоряжении ИГ, передаёт информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на представителей местных властей.
Ещё 4 склада, на которых хранили оружие и боеприпасы боевики «Исламского государства» и «Талибана», были ликвидированы в ходе отдельных операций в уездах Ачин, Назьян и Родат. Из нелегального оборота были изъяты десятки единиц оружия, а также боеприпасы к нему.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек