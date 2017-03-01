Группировка «Исламское государство» понесла новые потери на востоке Афганистана

- На территории восточной афганской провинции Нангархар прошла очередная серия операций, направленных против запрещённой в России группировки «Исламское государство».

Боевые действия с применением авиаударов проходили в различных частях уездов Ачин, Кот и Хаска Мина. По данным пресс-службы губернатора провинции, по итогам рейдов был убит по меньшей мере 41 боевик, ещё 15 приверженцев экстремистской группировки получили ранения.

В ходе операций против «Исламского государства» продолжают нести потери иностранные боевики. В частности, в официальном отчёте было упомянуто о двух раненых пакистанских командирах. Между тем индийские СМИ сообщили, что одним из боевиков, убитых в ходе предшествующих операций в Нангархаре, был гражданин Индии, в прошлом году прибывший в Афганистан вместе с 20 соотечественниками для вступления в ряды экстремистской группировки.

Недавние воздушные бомбардировки также уничтожили ряд укрытий и подпольных складов, находившихся в распоряжении ИГ, передаёт информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на представителей местных властей.

Ещё 4 склада, на которых хранили оружие и боеприпасы боевики «Исламского государства» и «Талибана», были ликвидированы в ходе отдельных операций в уездах Ачин, Назьян и Родат. Из нелегального оборота были изъяты десятки единиц оружия, а также боеприпасы к нему.