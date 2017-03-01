Разброс мнений граждан по конституционной реформе говорит о наших недостатках, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Разброс предложений граждан (по конституционной реформе - прим. ред.) говорит о недочетах в системе власти. Об этом заявил на итоговом заседании Рабочей группы Нурсултан Назарбаев.

"Разброс мнений, которые высказали граждане, говорит о наших недочетах и недостатках в системе власти. Говорит о том, чем мы должны дальше заниматься, особенно по правоохранительным органам. Мы тоже говорили, разные вопросы по смертной казни, по другим вопросам... Рабочая группа должна это все отсеивать и выявить наиболее значимые. Наиболее высказываемые гражданами вещи брать - все, конечно, нельзя на этом этапе", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, Глава государства поручил рабочей группе рассмотреть все предложения и отсеять ненужные.

«Рабочая группа должна выявить наиболее значимые высказывания. Ничего лишнего не замораживается, процесс идет, жизнь идет, все развивается. По ходу потребности времени, наверное, будут какие-то изменения», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства сообщил, что Казахстан останется президентской республикой, но в результате реформ каждая ветвь власти будет иметь полные полномочия и будет работать независимо.

"Все это делается для перераспределения президентских полномочий между другими ветвями власти. В других странах, наоборот, проводят референдумы для укрепления президентской власти и вносят изменения в Конституцию. У нас иначе, потому что за 25 лет президентская система управления выполнила задачи, которые стояли перед ней", - заключил Назарбаев.

Напомним, 15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана.



