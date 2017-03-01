Бердымухамедов представил позиции Туркменистана по вопросам энергетики на Саммите ОЭС в Пакистане

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Пакистан, где принял участие в XIII Саммите высокого уровня глав-государств членов-стран Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Выступая на Саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Исламабаде, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан признает систему поставки энергоресурсов на международном уровне в качестве одной из структурообразующих составляющих глобальной экономики.

Говоря об энергетической стратегии Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что она основана на принципах многовариантности энергетических потоков, расширения их географии, вовлечения все большего числа стран, заинтересованных в участии в международных энергетических процессах.

Как отметил туркменский лидер, за последние годы были построены газопроводы по направлениям Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и Туркменистан-Иран, началось строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия - эти проекты реализуются при участии стран-членов Организации Экономического Сотрудничества.

В ходе визита запланированы встречи президента Туркменистана с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Навазом Шарифом и арезидентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Организация Экономического Сотрудничества (ОЭС) – региональная межгосударственная экономическая структура, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока. Туркменистан стал членом ОЭС в 1992 году.