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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции девочка просит освободить свою маму туркменку, задержанную из-за отсутствия разрешения на проживание в стране

CA-NEWS (TM) - Видеообращение маленькой турецкой девочки Руи, появившееся в социальных сетях, с призывом освободить маму гражданку Туркменистана, задержанную в Турции из-за отсутствия разрешения на проживание в стране, привлекло общественное внимание.

Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» в Турции мигрантка из Туркменистана с инициалами Н.С. (полное имя не разглашается) была задержана и доставлена в отделение полиции в субботу вечером. При проверке документов у нее не оказалось паспорта и визы.

Сотрудник отделения сообщил «Азатлык», на условиях анонимности, что дело гражданки Туркменистана в скором времени будет передано в Миграционную службу, которая будет определять ее дальнейшую судьбу.

Сообщается, что задержанная гражданка Туркменистана Н.С. является активисткой за права женщин мигрантов, сотрудничала с местными организациями по правам человека. В интервью «Азатлык» она рассказала о своей ситуации: «Как у многих туркменских трудовых мигрантов в Турции у меня тоже не было визы. После смены паспортов в Туркменистане мои документы стали недействительны. Потом я встретила мужчину гражданина Турции, но из-за того, что у меня нет паспорта мы не смогли пожениться. У нас родилась дочь Руя. Она гражданка Турции. Таким образом из-за своего старого туркменского паспорта не смогла выправить свои документы. Только бы меня не депортировали. Я понимаю, что, если меня отправят в Туркменистан моя жизнь в опасности. Но самое главное, моя маленькая дочь Руя не должна остаться сиротой. Не разлучайте меня с дочкой, а дочь со мной! Я хочу свободу и независимость!».

Видеообращение Руи, появившееся в интернете с просьбой не депортировать маму в Туркменистан и освободить ее вызвало отклик в обществе. В Стамбуле администрация района Бешикташ поручила адвокату рассмотрение вопроса об освобождении из заключения и предотвращения депортации матери девочки в Туркменистан.

Также, ряд организаций по защите прав женщин и присоединившиеся к ним деятели искусства, культуры выступили с призывом не разлучать ребенка с матерью.

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