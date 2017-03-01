РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Цены на недвижимость в Ташкенте существенно снизились, - анализ

CA-NEWS (UZ) - Цены на недвижимость в Ташкенте по вторичному рынку жилья за 2016 год существенно снизились. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса объявлений OLX.uz.

Как показывают данные аналитиков по закрытым сделкам по стране, наибольшей популярностью у покупателей в Узбекистане пользовались двухкомнатные квартиры. Их доля составила 40%. Второе место по количеству закрытых сделок — у трехкомнатных квартир (28,1%). Третьи в списке популярности покупателей — однокомнатные квартиры (22,3%). Наименее успешно продавались 4- и 5-комнатные квартиры: 7,8% и 1,8% от общей доли закрытых сделок соответственно.

Согласно данным OLX, средняя стоимость 2-комнатных квартир в столице в течение года имела разную динамику. Средняя цена в Ташкенте за первое полугодие составила 92 649 480 сум ($30 081) по средневзвешенному курсу доллара за 2016 год (3 080 сум/$1). Второе полугодие 2016 года показало снижение средней цены в Ташкенте на 6,1%, до 86 966 880 сум ($28 236).

В первом полугодии 2016 года самая низкая средняя цена на двухкомнатную квартиру в Ташкенте была зафиксирована в июне (в начале третьего квартала) и составила 88 399 080 сум или $28 701, а во втором — в декабре (в четвертом квартале) за 83 113 800 сум ($26 985). Дороже всего двухкомнатные квартиры продавали в марте (в первом квартале) 2016 года, когда средняя цена составила 96 918 360 сум ($31 467).

Сегодня двухкомнатную квартиру с подержанной мебелью в Ташкенте на OLX можно купить от 58 520 000 сум ($19 000).

Цены на однокомнатные и трехкомнатные квартиры в Ташкенте также не отличались постоянством. Если в марте (конец первого квартала) 2016 года однокомнатные квартиры здесь в среднем продавались за 63 266 280 сум ($20 541), то в декабре (конец четвертого квартала) цена существенно снизилась и составила уже 51 423 680 сум ($16 696).
Некоторые пользователи готовы значительно понижать стоимость, если необходимо продать недвижимость в срочном порядке. Например, в феврале однокомнатную квартиру в хорошем состоянии на сервисе можно найти от 38 500 000 сум ($12 500).

Не таким резким было падение цен на трехкомнатные квартиры. В марте 2016 года (конец первого квартала) трехкомнатная квартира в Ташкенте в среднем стоила 137 167 800 сум ($44 535), а в декабре этого же года (конец четвертого квартала) уже 129 609 480 сум ($42 081).

Сегодня трехкомнатную квартиру без мебели на сервисе можно найти от 80 080 000 сум ($26 000).

В процентном соотношении цены в Ташкенте на однокомнатные квартиры с марта по декабрь понизились на 18,7%, на двухкомнатные — на 14,2% и на трехкомнатные — на 5,5%.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
комментарий удален администрацией сайта
кто есть кто
Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×