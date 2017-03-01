Цены на недвижимость в Ташкенте существенно снизились, - анализ

CA-NEWS (UZ) - Цены на недвижимость в Ташкенте по вторичному рынку жилья за 2016 год существенно снизились. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса объявлений OLX.uz.

Как показывают данные аналитиков по закрытым сделкам по стране, наибольшей популярностью у покупателей в Узбекистане пользовались двухкомнатные квартиры. Их доля составила 40%. Второе место по количеству закрытых сделок — у трехкомнатных квартир (28,1%). Третьи в списке популярности покупателей — однокомнатные квартиры (22,3%). Наименее успешно продавались 4- и 5-комнатные квартиры: 7,8% и 1,8% от общей доли закрытых сделок соответственно.

Согласно данным OLX, средняя стоимость 2-комнатных квартир в столице в течение года имела разную динамику. Средняя цена в Ташкенте за первое полугодие составила 92 649 480 сум ($30 081) по средневзвешенному курсу доллара за 2016 год (3 080 сум/$1). Второе полугодие 2016 года показало снижение средней цены в Ташкенте на 6,1%, до 86 966 880 сум ($28 236).

В первом полугодии 2016 года самая низкая средняя цена на двухкомнатную квартиру в Ташкенте была зафиксирована в июне (в начале третьего квартала) и составила 88 399 080 сум или $28 701, а во втором — в декабре (в четвертом квартале) за 83 113 800 сум ($26 985). Дороже всего двухкомнатные квартиры продавали в марте (в первом квартале) 2016 года, когда средняя цена составила 96 918 360 сум ($31 467).

Сегодня двухкомнатную квартиру с подержанной мебелью в Ташкенте на OLX можно купить от 58 520 000 сум ($19 000).

Цены на однокомнатные и трехкомнатные квартиры в Ташкенте также не отличались постоянством. Если в марте (конец первого квартала) 2016 года однокомнатные квартиры здесь в среднем продавались за 63 266 280 сум ($20 541), то в декабре (конец четвертого квартала) цена существенно снизилась и составила уже 51 423 680 сум ($16 696).

Некоторые пользователи готовы значительно понижать стоимость, если необходимо продать недвижимость в срочном порядке. Например, в феврале однокомнатную квартиру в хорошем состоянии на сервисе можно найти от 38 500 000 сум ($12 500).

Не таким резким было падение цен на трехкомнатные квартиры. В марте 2016 года (конец первого квартала) трехкомнатная квартира в Ташкенте в среднем стоила 137 167 800 сум ($44 535), а в декабре этого же года (конец четвертого квартала) уже 129 609 480 сум ($42 081).

Сегодня трехкомнатную квартиру без мебели на сервисе можно найти от 80 080 000 сум ($26 000).

В процентном соотношении цены в Ташкенте на однокомнатные квартиры с марта по декабрь понизились на 18,7%, на двухкомнатные — на 14,2% и на трехкомнатные — на 5,5%.