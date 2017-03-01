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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Малайзии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве брата лидера Северной Кореи

CA-NEWS (CA) - В Малайзии предъявили обвинения двум женщинам, подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Associated Press.

25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными в убийстве. Женщины были доставлены в суд в среду под усиленной охраной в наручниках, на них также были бронежилеты. Для охраны подозреваемых малайзийские власти привлекли силы полицейского спецназа. На пути в суд женщин сопровождали бойцы в масках, вооруженные автоматами.

Адвокат Доан Тхи Хуон в зале суда сообщил, что его подзащитная после того, как ей зачитали обвинения, заявила по-вьетнамски, что невиновна, передает AFP.

Ранее одна из обвиняемых, гражданка Индонезии Сити Айшан, рассказала, что считала нападение на Ким Чен Нама «розыгрышем». По ее словам, за участие в нем ей заплатили $90.

Ким Чен Нам, единокровный брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына, погиб в результате покушения 13 февраля. Нападение на него было предпринято в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Как показала съемка камер видеонаблюдения, на брата северокорейского лидера напали две женщины, одна из которых его отвлекла, а вторая набросила ему на лицо платок. Позднее результаты лабораторных анализов показали, что Ким Чен Нам скончался от воздействия нервно-паралитического газа VX, который является оружием массового поражения.

Одной из версий убийства является покушение северокорейских спецслужб. В частности, о причастности КНДР к убийству заявляло высшее руководство Южной Кореи.

Ким Чон Нам был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом был вынужден покинуть страну.

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