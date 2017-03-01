В Малайзии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве брата лидера Северной Кореи

- Азия и мир, происшествия
- 13:26, 01 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - В Малайзии предъявили обвинения двум женщинам, подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Associated Press.
25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными в убийстве. Женщины были доставлены в суд в среду под усиленной охраной в наручниках, на них также были бронежилеты. Для охраны подозреваемых малайзийские власти привлекли силы полицейского спецназа. На пути в суд женщин сопровождали бойцы в масках, вооруженные автоматами.
Адвокат Доан Тхи Хуон в зале суда сообщил, что его подзащитная после того, как ей зачитали обвинения, заявила по-вьетнамски, что невиновна, передает AFP.
Ранее одна из обвиняемых, гражданка Индонезии Сити Айшан, рассказала, что считала нападение на Ким Чен Нама «розыгрышем». По ее словам, за участие в нем ей заплатили $90.
Ким Чен Нам, единокровный брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына, погиб в результате покушения 13 февраля. Нападение на него было предпринято в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Как показала съемка камер видеонаблюдения, на брата северокорейского лидера напали две женщины, одна из которых его отвлекла, а вторая набросила ему на лицо платок. Позднее результаты лабораторных анализов показали, что Ким Чен Нам скончался от воздействия нервно-паралитического газа VX, который является оружием массового поражения.
Одной из версий убийства является покушение северокорейских спецслужб. В частности, о причастности КНДР к убийству заявляло высшее руководство Южной Кореи.
Ким Чон Нам был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом был вынужден покинуть страну.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек