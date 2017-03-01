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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пройдет праздник «Зима кочевников-2017»

CA-NEWS (MNG) - В целях повышения пропаганды и популяризации монгольской национальной традиции и культуры 2-7 марта по инициативе Министерства окружающей среды и туризма будет организован праздник «Зима кочевников-2017», сообщает Монцамэ.

В программу данного мероприятия входят «Праздник орлов», «Праздник верблюдов» и фестиваль «Синяя жемчужина».

Фестиваль «Синяя жемчужина» пройдет 2-5 марта в поселке Хатгал аймака (дминистративно-территориальная единица — ред.) Хувсгул. Главная цель этого фестиваля направлена на развитие зимнего вида туризма в Монголии, улучшение защиты озера Хувсгул и его побережья и повышение доходов местного населения в зимний период.

В первый день праздника планируют организовать парад на конных санях, собачьих упряжках, конькобежные состязания, гонки велосипедистов на льду озера, игры в лодыжки, создание ледяных композиций ведущими скульпторами, показ национальной одежды, разведение костров и ознакомление с шаманскими ритуалами и др.

Во второй день мероприятия пройдут различные соревнования для туристов, конькобежные соревнования, состязания по стрельбе из лука и по сумо на льду.

«Праздник орлов» пройдет 5 марта в туристической базе «Чингисийн хурээ». В этом году состоится 10-летний юбилей праздника орлов. Главная цель мероприятия состоится в пропаганде особой традиции и культуры казахских народов. Казахи являются второй по численности народ в Монголии после народов халх. По данным переписи населения 2010 года в стране проживает 101 526 казахов (3,8 % населения страны).

Во время праздника орлов предоставляются возможности посетить юрту казахов, отправиться в поездку на лошадиных санях, проводить время в городке ледяных скульпторов, в том числе увидеть соревнование по охоте на зверей с беркутами.

Праздник двугорбых верблюдов пройдет 6-7 марта в сомоне Булган аймака Умнуговь. В этом году состоится 20-летный юбилей данного праздника. На этот раз уже 86 иностранных участников направили заявки на участие со своими верблюдами. Во время праздника пройдут скачки торомов (двухлетний верблюд), соревнование лучших верблюдов и верблюдиц и др.

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