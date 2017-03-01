В Улан-Баторе 700 сотрудников полиции следят за порядком во время «Цагаан сар» Нового Года по лунному календарю

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе дорожная полиция в составе более 700 человек работают в праздничные дни, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить пробки на дорогах, сообщает во вторник Монцамэ.

По сообщению, в работе дорожной полиции задействованы студенты из Университета правоохранительных органов.

В эти праздничные дни полиция будет информировать водителей о состоянии погоды и дорожных пробок на улицах столицы через Авторадио FM 96.3 интервалом 15-20 минут.

Информацию можно получить на сайте www.traffic.police.gov.mn, в соцсетях или на официальной странице в Facebook дорожной полиции.

Напомним, в Монголии началось празднование Нового Года по лунному календарю в связи с чем с 27 февраля по 1 марта объявлены выходными.

Праздник «Цагаан сар» (Белый месяц) - Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. Время наступления Нового года совпадает с завершением наиболее сложного периода для монгольских скотоводов–зимовки скота и является символом начала весны и благополучного будущего. Название праздника дано неслучайно, оно означает «Белый месяц», то есть белый – монг. цагаан и месяц – монг. сар.