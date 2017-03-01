NASA опубликовало снимки загадочных объектов в кольцах Сатурна

CA-NEWS (CA) - Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии необычно крупных объектов внутри одного из внешних колец Сатурна во время последнего сближения и полета зонда Cassini через них, сообщается на сайте агентства.

Снимки были получены во время пролета зонда на расстоянии приблизительно 8,7 тысячи километров от поверхности гиганта. На фотографиях, которые были сделаны на кольце F, две странные структуры «перемешивают» пыль в кольце. Объекты получили неформальные названия F16QA и F16QB.

Оба объекта, как предполагают астрономы, представляют собой не агломерации частичек пыли кольца, а фрагменты астероидов или других каменистых объектов диаметром несколько сотен метров.

Кольца Сатурна, как считают ученые, возникли в результате разрушения «зародыша» планеты в первые дни существования Солнечной системы. Он подошел слишком близко к планете-гиганту, был разорван приливными силами и раздроблен на множество мелких осколков, самые плотные из которых были «съедены» Сатурном и Титаном (спутник Сатурна), а остальные – образовали материал будущих колец.

Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.