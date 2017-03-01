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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев решил внести изменения в Конституцию через парламент, а не через референдум
CA-NEWS (KZ) - назарбаевПрезидент РК Нурсултан Назарбаев пояснил, почему изменения в Конституцию будут внесены через Парламент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента моего обращения к народу по вопросам изменения в Конституцию прошел месяц. За это время рабочая группа проделала большую работу. Было активное обсуждение и поступило много предложений по вопросам изменений в Конституцию. Мы за всем этим пристально следили и встречались с членами рабочей группы и советовались по многим вопросам. Все поступившие предложения были подробно рассмотрены. Теперь мы должны определиться - как будем работать дальше», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что до этого изменения в Конституцию уже были внесены через Парламент.

«В нашей Конституции отмечено, что мы можем вносить изменения в Конституцию через референдум и через Парламент. Это решает Президент. Поэтому я воспользовался своим конституционным правом. Мы не собираемся вносить больших изменений в политическую систему власти. Учитывая необходимость и важность проводимой работы для страны, народа, я решил правильным внести изменения через парламент», - пояснил Нурсултан Назарбаев.

«Для нас ясным является то, что основная политическая модель Казахстана будет сохранена. Президентская республика будет сохранена. Вместе с тем система государственного управления должна быть гибкой в соответствии с требованиями времени», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что по итогам реформ ветви власти получат свои полномочия и будут работать независимо. В связи с этим каждая ветвь власти должна чувствовать свою ответственность.
«Судьбу этого важного для будущего нашей страны документа должны решить мы. Мы должны сегодня подвести итоги и решить, что дальше делать и определить время направления документа на рассмотрение Парламента. В 23 статьи Конституции будут внесены изменения. Будут внесены 35 изменений в законы. Здесь хочу отметить, что все это делается для передачи части полномочий Президента РК другим ветвям власти. Вы сами знаете, что в других странах наоборот проводятся референдумы для повышения полномочий Глав государств и вносят изменения в Конституции. У нас же наоборот. Потому что за 25 лет президентская форма власти выполнила поставленные перед собой и народом цели», - добавил Нурсултан Назарбаев.

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Комментарии (1)
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tusha
14:26, 01 марта 2017
параламент -то карманный................
кто есть кто
Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
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советник президента КР
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судья Первомайского районного суда г.Бишкек
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