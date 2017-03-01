Очередная встреча в Астане по Сирии может состояться в марте

CA-NEWS (KZ) - Очередная встреча по Сирии в Астане может пройти до 21 марта, сообщил РИА Новости посол Ирана в Казахстане Моджтаба Дамирчилу. По данным агентства, точное время еще не определено.

Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

"Встреча в Астане может пройти в марте, до Навруза (Новый год, отмечается 21 марта — ред.), но это еще не зафиксировано", — сказал дипломат. По его мнению, точное время, уровень и повестка предстоящей встречи могут быть утверждены в следующие дни.

При этом он напомнил, что накануне представители МИД Казахстана говорили о предстоящей встрече, как о встрече на техническом уровне.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.



