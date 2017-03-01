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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане в госучреждениях увольняют работающих пенсионеров, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Flag-Turkmenii Во всех министерствах и ведомствах, а также в государственных концернах, корпорациях и объединениях Туркменистана прошли увольнения сотрудников, достигших пенсионного возраста, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

По данным издания, освобождение происходит по прямому указанию президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, данному им руководителям министерств и ведомств еще 4 ноября 2016 года на заседании кабинета министров.

В подтверждение того, что указание избавиться от работающих пенсионеров исходит непосредственно от главы государства, источник в структуре государственного комитета Туркменистана по туризму прислал в редакцию копию документа за подписью председателя этого ведомства Сердара Чолукова. Документ составлен на туркменском языке и датирован 23.11. 2016 года.

В первом абзаце глава госкомтуризма просит руководителей всех подведомственных учреждений и предприятий привлечь к работе специалистов, имеющих соответствующее образование по туризму, знающих иностранные языки, а также повысить требования к тем, кто в производственных структурах демонстрирует низкие показатели. Чолуков ссылается на поручение Бердымухамедова от 4 ноября 2016 года стабилизировать финансовое состояние министерств и ведомств с целью повысить в 2017 году заработную плату и развивать международный туризм – основное прибыльное направление всей отрасли.

Во второй части документа, глава Госкомтуризма обязывает подчиненных ему руководителей учреждений и предприятий провести работу по проводам на заслуженных отдых работников, достигших пенсионного возраста.

Об общем количестве уволенных с работы пенсионеров не сообщается, однако источник уверяет, что «в каждом регионе и в столице туристическая отрасль потеряла от 12 до 30 специалистов, имеющих богатый опыт организации и ведения туристического бизнеса».

По сообщению других источников, подобное избавление коллективов от работавших до сих пор пенсионеров наблюдается практически во всех министерствах и ведомствах Туркменистана.

В частности, в нефтегазовом комплексе увольнение людей пенсионного возраста происходит одновременно с массовым сокращением штатов, упразднением или ликвидацией отдельных структурных подразделений. Такое наблюдается в госконцернах «Туркменгаз» и «Туркменнефть», а в госконцерне «Туркменнефгазстрой» из-за отсутствия заказов на выполнение подрядных работ и в связи с отсутствием финансовых возможностей по содержанию персонала работников отправляют в бессрочный неоплачиваемый отпуск.

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