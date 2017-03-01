Статус английского и ограничение прав депутатов не войдут в реформу Конституции Казахстана, - рабочая группа

- Профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова рассказала, какие именно предложения казахстанцев по конституционной реформе были учтены в Акорде, пишет издание Informburo.kz.

Она отметила, что в присутствии президента в Акорде члены рабочей группы обсудили проект конституционных реформ. По её словам, поправки были подготовлены после всенародного обсуждения рабочей группой.

"Основные положения, конечно, сохранены, что касается перераспределения полномочий между президентом, Парламентом и Правительством, что касается судебной власти, прокуратуры и других вопросов. Сказать, что какая-то коренная ломка произошла – нет, конечно, основные положения сохранены, очень хорошее, продуктивное было обсуждение, все члены бывшей рабочей группы, присутствующие на этом заседании, высказали своё мнение", – сообщила она в интервью журналистам.

Она отметила, что проект поправок в Конституцию готов, и следует теперь ожидать решения главы государства о его дальнейшей судьбе.

"Новые изменения касаются, в основном, перераспределения полномочий. Глава государства передаёт свои полномочия, прежде всего, Парламенту – по формированию Правительства, в том, что Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом. Правительство докладывает не только президенту, но и Парламенту. Такие новые положения вносятся по полномочиям президента", – отметила Зинаида Федотова.

Она отметила, что окончательный вариант по нашумевшей 26 поправке в Конституцию также примет президент Казахстана.

Журналисты поинтересовались у неё, вошли ли в окончательный проект поправок предложения казахстанцев по английском языку, ограничению прав депутатов и смертной казни.

"Нет. Поступило порядка 6000 предложений и замечаний к проекту. Все они были рассмотрены, разделены по группам. Предложения, которые выходили за рамки данного проекта, конечно, не рассматривались. 24 поправки: это полномочия главы государства передаются, расширяются полномочия Парламента и передаются полномочия Правительству. По смертной казни вопрос не обсуждался", – ответила она и уточнила, что вопрос по официальному статусу английского языка также не вошёл в окончательный проект поправок, направленного на рассмотрения президента страны.

Зинаида Федотова отметила, что предложения казахстанцев были обсуждены на заседаниях рабочей группы.

"Мы не только обсудили те предложения, которые вносятся в действующую Конституцию, но также есть ещё законодательные полномочия главы государства, которые передаются другим органам государственной власти. Таким образом, 24 поправки в Конституцию предусмотрены и 35 поправок в действующие законы, затрагивающие различные сферы госуправления или управления разными сферами нашей жизни", – уточнила она.