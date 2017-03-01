Президент Монголии оказал дань уважения государственному гербу в честь «Цагаан сара» Нового Года по лунному календарю

CA-NEWS (MNG) - В первый день нового года президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж оказал дань уважения государственному гербу девятиножному бунчуку, сообщает 27 февраля Монцамэ.

После этого, в государственном церемониальном зале президент Монголии провёл традиционный обряд натягивания тетивы лука.

После этого обряда спикер парламента М.Энхболд и премьер-министр Жаргалтулаг Эрдэнэбат преподнесли главе государства хадаки и обменялись табакерками в знак уважения и благопожелания.

Напомним, в Монголии началось празднование Нового Года по лунному календарю в связи с чем с 27 февраля по 1 марта объявлены выходными.

Праздник «Цагаан сар» (Белый месяц) - Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. Время наступления Нового года совпадает с завершением наиболее сложного периода для монгольских скотоводов–зимовки скота и является символом начала весны и благополучного будущего. Название праздника дано неслучайно, оно означает «Белый месяц», то есть белый – монг. цагаан и месяц – монг. сар.