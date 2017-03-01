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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия поможет Таджикистану запустить ядерный реактор «Аргус»
CA-NEWS (TJ) - Соглашение между Таджикистаном и Россией о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях предусматривает в первую очередь участие российских ученых в восстановлении ядерного реактора «Аргус».

В ходе визита президента России Владимира Путина в Таджикистан между правительствами двух стран было подписано Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

От имени правительства РФ документ подписал гендиректор Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, от имени правительства РТ - президент Академии Наук Республики Таджикистан Фарход Рахими.

Как сообщил в интервью «АП» президент АН РТ Фарход Рахими, подписанный документ в первую очередь предусматривает участие российских ученых в восстановлении исследовательского гомогенного ядерного реактора на растворах солей «Аргус». 

По словам Рахими, также в соглашении оговорено вопросы подготовки таджикских кадров на базе российских вузов, научно-исследовательских центров в области атомной энергии.

«Соглашение регулирует вопросы проведения учеными двух государств научно-исследовательских разработок в сфере атомной энергии в мирных целях», - добавил Рахими.

В начале января  на пресс-конференции  Фарход Рахими сообщил, что Академия наук Таджикистана продолжает изучать состояние реактора «Аргус» для определения его технических возможностей и перспектив эксплуатации. Согласно  принятой в 2015 году госпрограммы, ядерный реактор должен полностью начать работу во всех научных направлениях к 2020 году.

Работа в этом направлении проводится совместно с  «Росатомом», вернее с  входящим в его состав  научно-производственным объединением «Красная Звезда», основным российским разработчиком и изготовителем космических ядерных энергоустановок.

Касаясь вопроса финансирования проекта Рахими тогда сообщил, что  для реализации госпрограммы по восстановлению и дальнейшему использованию ядерного исследовательского реактора «Аргус – ФТИ» на 2016-2020 предусматривается выделение $ 35 млн.

Рахими добавил, что исследовательский гомогенный ядерный реактор на растворах солей тепловой мощностью 20 кВт, созданный в Институте ядерных реакторов, единственный в мире действующий реактор на растворах солей. Всего было построено два реактора: один в Курчатовском институте в Москве, второй пока не запущенный в Душанбе.

В официальном пресс-релизе «Росатома» также сообщалось, что соглашение впервые в истории отношений двух стран создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Таджикистаном в области атомной энергетики и закрепляет широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов; обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами; рекультивация урановых хвостохранилищ и утилизация выведенных из эксплуатации производств по добыче и переработке урана; производство радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области атомной энергетики и т.д.

«Соглашение предполагает формирование совместной координационной комиссии для дальнейших консультаций по вопросам, касающимся реализации вышеуказанных направлений использования атомной энергии в мирных целях, и поиска взаимовыгодных проектов. Содействие предприятиям атомной отрасли в развитии бизнеса в Таджикистане и организацию взаимодействия с таджикскими партнерами и заказчиками обеспечивает Региональный центр Росатома по Центральной Азии», - сообщил Департамент коммуникаций Госкорпораци.

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