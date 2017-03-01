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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Авиасообщение между Киевом и Ташкентом может быть запущено летом
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Украина продолжают переговоры по возобновлению прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом, сообщил глава украинской дипмиссии Юрий Савченко, передает Sputnik Узбекистан.

По его словам, этот вопрос поднимался в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Украины в декабре прошлого года, в результате соответствующим государственным структурам было дано поручение отработать все детали. В Узбекистан недавно приезжала делегация Госавиаслужбы Украины и представителей "Международных авиалиний Украины", которая провела встречу с соответствующими службами Узбекистана и Uzbekistan Airways.

Итог можно назвать полуположительным: обе авиакомпании подчеркнули, что готовы и считают необходимым возобновить прямые рейсы между двумя столицами, но вся проблема в их частоте", — отметил украинский дипломат. Узбекская сторона готова открыть авиасообщение в ближайшие сроки, заметил дипломат, пока ее устраивает частота в один полет с каждой стороны в неделю. В дальнейшем число рейсов может быть увеличено после дополнительных консультаций на основании полученных финансовых результатов. С другой стороны, украинская авиакомпания готова открыть перелеты с частотой как минимум в два полета в неделю, так как именно этот показатель будет экономически целесообразным и сделает рейсы окупаемыми.

"Скажу больше, "Международные авиалинии Украины" готовы открыть еще дополнительно два-три рейса в неделю, летать в Самарканд, Ферганскую долину. Но узбекская авиакомпания пока боится оттока пассажиров со своих прямых рейсов. В общем, стороны договорились, что рейсы надо открывать, условия планируется согласовать на следующей встрече в марте этого года. Надеюсь, что к ближайшему летнему сезону мы будем иметь какой-то итог в этом направлении", — сказал Юрий Савченко.

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