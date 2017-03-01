В Афганистане были замечены китайские военные патрули, - Financial Times

- Азия и мир, политика
- 15:33, 01 марта 2017
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- Обновлено: 15:36, 01 марта 2017
CA-NEWS (CA) - Китайские военные транспортные средства были замечены на территории Афганистана, сообщает издание Financial Times. В свою очередь, Пекин опровергает присутствие военных сил в Афганистане, объясняя патрули «совместными контртеррористическими операциями» с Кабулом на границе.
Рен Гоцян (Ren Guoqiang), представитель Народно-освободительной армии КНР категорически отрицал какую-либо военное вмешательство в Афганистане, но сказал, что «правоохранительные органы обеих сторон провели операции в приграничных районах в целях борьбы с терроризмом». «Информация о том, что китайские военные осуществляли патруль в Афганистане является ложной», - сказал он.
Первые фотографии, запечатлевшие китайские военные транспортные средства, патрулирующие Ваханский коридор - узкую полосу земли на стыке Памира и Каракорума у границы с Китаем, были опубликованы 3 ноября 2016 года индийским новостным сайтом Wion.
*красным отмечен Ваханский коридор в Афганистане
Аналитик Института Центральной Азии и Кавказа Франц Джей Марти (Franz J. Marty) заявил, что имеет «неопровержимые доказательства» присутствия китайских военных на афганской территории, включая «фотографии, свидетельства очевидца и несколько подтверждающих их заявлений дипломатов и наблюдателей, в том числе китайского чиновника, знакомого с ситуацией».
«Китай наращивает свое сотрудничество с западным соседом на фоне постепенного вывода американских войск из страны», - отмечается в статье.
«Пекин также углубляет свое сотрудничество с Афганистаном, потому что опасается цепной реакции от исламского экстремизма, в то время как китайские компании занимают ключевые позиции в сфере добычи углеводородов на всей территории Афганистана», - отмечает FT.
В 2014 году бывший президент США Барак Обама объявил, что американские войска покинут Афганистан к концу его срока пребывания в должности, хотя в связи с обострением обстановки в стране осталось 8400 солдат, отмечает издание.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек