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  1 марта 2017
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В Афганистане были замечены китайские военные патрули, - Financial Times

CA-NEWS (CA) - Китайские военные транспортные средства были замечены на территории Афганистана, сообщает издание Financial Times. В свою очередь, Пекин опровергает присутствие военных сил в Афганистане, объясняя патрули «совместными контртеррористическими операциями» с Кабулом на границе.

Рен Гоцян (Ren Guoqiang), представитель Народно-освободительной армии КНР категорически отрицал какую-либо военное вмешательство в Афганистане, но сказал, что «правоохранительные органы обеих сторон провели операции в приграничных районах в целях борьбы с терроризмом». «Информация о том, что китайские военные осуществляли патруль в Афганистане является ложной», - сказал он.

Первые фотографии, запечатлевшие китайские военные транспортные средства, патрулирующие Ваханский коридор - узкую полосу земли на стыке Памира и Каракорума у границы с Китаем, были опубликованы 3 ноября 2016 года индийским новостным сайтом Wion.

*красным отмечен Ваханский коридор в Афганистане

Вахан Афганистан

Аналитик Института Центральной Азии и Кавказа Франц Джей Марти (Franz J. Marty) заявил, что имеет «неопровержимые доказательства» присутствия китайских военных на афганской территории, включая «фотографии, свидетельства очевидца и несколько подтверждающих их заявлений дипломатов и наблюдателей, в том числе китайского чиновника, знакомого с ситуацией».

«Китай наращивает свое сотрудничество с западным соседом на фоне постепенного вывода американских войск из страны», - отмечается в статье.

«Пекин также углубляет свое сотрудничество с Афганистаном, потому что опасается цепной реакции от исламского экстремизма, в то время как китайские компании занимают ключевые позиции в сфере добычи углеводородов на всей территории Афганистана», - отмечает FT.

В 2014 году бывший президент США Барак Обама объявил, что американские войска покинут Афганистан к концу его срока пребывания в должности, хотя в связи с обострением обстановки в стране осталось 8400 солдат, отмечает издание.

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