Из Башкирии на родину экстрадируют осуждённого за крупное хищение гражданина Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 15:59, 01 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Из Башкирии в Узбекистан экстрадируют 57-летнего гражданина этой страны, обвиняемого в хищении более 371 млн узбекских сумов ($53 тыс по рыночному курсу).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, в Узбекистане мужчина был приговорен к 10 месяцам исправительных работ. От правосудия он скрылся, и районный суд Ташкента объявил его в розыск, ужесточив наказание до реального лишения свободы.
В августе 2016 года полиция задержала разыскиваемого в Уфе – в столице республики он получил вид на жительство.
Теперь мужчина будет экстрадирован – федеральная служба исполнения наказаний передаст его коллегам из Узбекистана.
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