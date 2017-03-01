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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Из Башкирии на родину экстрадируют осуждённого за крупное хищение гражданина Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - indexИз Башкирии в Узбекистан экстрадируют 57-летнего гражданина этой страны, обвиняемого в хищении более 371 млн узбекских сумов ($53 тыс по рыночному курсу).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, в Узбекистане мужчина был приговорен к 10 месяцам исправительных работ. От правосудия он скрылся, и районный суд Ташкента объявил его в розыск, ужесточив наказание до реального лишения свободы.

В августе 2016 года полиция задержала разыскиваемого в Уфе – в столице республики он получил вид на жительство.

Теперь мужчина будет экстрадирован – федеральная служба исполнения наказаний передаст его коллегам из Узбекистана.

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