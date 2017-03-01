В столице Синьцзяня 10 тысяч вооруженных полицейских вышли на парад для устрашения сепаратистов (фото)

- Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая провели масштабный военный парад парад в Урумчи, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов, сообщает 28 февраля Reuters.

По сообщению агентства, более 10 тыс. вооруженных полицейских устроили массовый парад в столице Урумчи.

На параде, который состоялся в понедельник, 27 февраля, были вертолеты и бронетехника, которая предназначалась в качестве демонстрации силы после недавнего всплеск насилия, отмечает Reuters.

«Похороните трупы террористов и террористических банд в огромном море народной войны», - заявил секретарь Коммунистической партии СУАР Чэнь Цюаньго (Chen Quanguo), сообщает официальный сайт правительства Синьцзяна Tianshan Net.

1500 вооруженных полицейских в тот же день были направлены в города Хотан, Кашгар и Аксу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные средства массовой информации КНР расходы Синьцзяня на общественную безопасность подскочили на 19,3% в 2016 году и составили более чем 30 млрд. юаней ($4,37 млрд.).

Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан, было убито 8 человек, пострадало 10. трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.

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