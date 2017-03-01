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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Постараюсь сделать для казахстанского футбола больше, чем мой отец, - младший внук Назарбаева о своем назначении вице-президентом ФФК

CA-NEWS (KZ) - Младший внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев 28 февраля был назначен исполняющим обязанности вице-президента ФФК. На своей странице в Faсebook Айсултан Назарбаев прокомментировал свое назначение.

"Новость разошлась довольно быстро, и похоже уже не новость. Но все же будет правильно, если выскажусь лично.

Вчера я был назначен на должность в ФФК. Удивительно, но многие даже не заметили, что она указана с приставкой «исполняющий обязанности». Зря не заметили – это важно. Пока что заголовки типа «Айсултан Назарбаев стал вице-президентом ФФК» не соответствуют действительности. Есть специальная юридическая процедура, и до того момента я не вице-президент", - написал Айсултан.

По словам Айсултана Назарбаева, у него по прежнему осталась жесткая позиция в отношении  прежнего руководства ФФК.

"Я не отказываюсь ни от одного слова упрека и обвинения, которое адресовал туда. Мои высказывания имели одну главную цель – запустить механизм преобразования в нашем футболе. Насколько мы сможем изменить казахстанский футбол, настолько мы, казахстанцы, сильны улучшить и остальные стороны нашей жизни.

Для меня очевидно, что высказывать самые категоричные суждения не означает быть «профессиональным оппозиционером». Я не в оппозиции к национальному футболу! Поэтому когда новые люди протянули мне руку и предложили созидать вместе, я не смог в неё плюнуть. Мы встретились с новой руководящей командой ФФК. Поговорили крайне откровенно. Когда я услышал адекватные слова людей, объективно оценивающих состояние дел, признающих глубину возникших и накопленных проблем, когда поговорил с ними и обсудил видение выхода из сложившейся ситуации – решение пришло само собой.

Сейчас, чтобы начать подъем нашего футбола, нужен мир, согласие и всеобщие созидательные усилия. Мы должны объединяться, поэтому я делаю именно то, что должен. Не зависимо от того, чего хотелось бы лично мне. В моем сегодняшнем решении ноль моих амбиций. Я не руководитель ФФК, не определяю стратегию, не влияю на большинство направлений в работе федерации. Сам футбол учит нас быть командой, когда мы выходим на поле. Тут уже нет места личному, нет места разногласиям и эмоциям. Если есть общая цель, она движет всеми. Поэтому сейчас в команде ФФК я простой, почти рядовой работник, готовый взяться за отдельный участок и привести его в порядок для общего блага", - считает Назарбаев.

Он отметил, что одним из важнейших вопросов для развития казахстанского футбола является налаживание связи с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями.

"Мы должны заручиться максимальной поддержкой большой футбольной семьи, раз решили переходить к глубоким внутренним преобразованиям. Один мой товарищ увидел большой символизм в том, что я прихожу в ФФК в годовщину смерти своего отца, ещё и на международное направление... Почему мы всегда и во всем ищем символы? Хотя, конечно, для меня лично это повод почтить память отца. Однозначно, не найти ни одного трезвого казахстанца, который не признавал бы значимость сделанного тогда: мы в УЕФА, друзья! Теперь Казахстан не просто в еврофутболе - благодаря футболу мы часть европейского комьюнити, европейской культуры! Не знаю, смогу ли я сделать для нашего футбола больше, чем в свое время сделал мой отец, но точно буду стараться№, - отметил Назарбаев.

Айсултан Назарбаев отметил, что его ближайшие планы – изучить все изнутри, пройти процедуру утверждения в должности, разработать и согласовать стратегию работы.

Намоним, Айсултан Назарбаев - младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Его отец - Рахат Алиев- с июня 1999 по 2007 год возглавлял Федерацию футбола. В 2008 году Рахат Алиев был заочно приговорен в Казахстане в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан. Алиев был арестован в Вене в начале июня 2014 года.

В конце декабря прокуратура в Вене предъявила ему обвинение в рамках расследования дела об убийстве двух топ-менеджеров "Нурбанка". В конце февраля 2015 года Алиев был обнаружен мертвым в своей одиночной камере, где предположительно, он покончил с собой.

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