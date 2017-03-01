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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Атлеты Узбекистана примут участие в спортивном турнире Арнольда Шварценеггера в Огайо

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе, 2-5 марта, узбекистанские спортсмены примут участие в знаменитом спортивном турнире "Arnold Sports Festival", который ежегодно проходит в американском штате Огайо. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях Лолла Каримова-Тилляева.

Являясь одним из самых значимых спортивных фестивалей в США, данное соревнование, патронируемое легендарным Арнольдом Шварценеггером, пользуется колоссальной популярностью среди атлетов по всему миру. В нем ежегодно принимают участие тысячи лучших спортсменов мира по различным видам спорта, но особое значение в турнире придается силовому экстриму и бодибилдингу.

Узбекистанcкие атлеты впервые приняли участие в турнире "Arnold Sports Festival" в 2015 году на состязаниях по масрестлингу, а в 2016 году узбекские силачи впервые защищали честь страны на соревнованиях по силовому экстриму "Arnold Strongman" и по результатам отборочного тура прошли в полуфинал.

В этом году на спортивном фестивале в Огайо Узбекистан будут представлять тяжелоатлеты Сергей Трубицын, Хамза Примов и Шухрат Алиханов - по силовому экстриму, Олеся Гуреева - по масрестлингу.

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