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  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Азербайджане повысят пенсионный возраст

CA-NEWS (CA) - Увеличение пенсионного возраста в Азербайджане предусмотрено предлагаемыми в Закон «О трудовой пенсии» поправках, сообщает «Интерфакс».

«Проект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65», - отмечается в сообщении.

Согласно проекту, включающему 98 изменений, пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев до 2021 года, женщин - до 2027 года.

Кроме того, законопроектом предусматривается ликвидация базовой части трудовых пенсий. Вместо нее сумма минимальной пенсии будет установлена в размере 110 манатов.

Компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1992 года, будет выплачивать государство. А компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 2006 года, обеспечит Министерство труда и социальной защиты населения. С 2006 года данная сумма будет свободно накапливаться и начисляться.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 июля 2017 года. Рассмотрение законопроекта предусмотрено на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

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