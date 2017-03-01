Лидер ИГ обратился к сторонникам в Ираке с прощальной речью, - телеканал Al Sumaria

- Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в недавних боевых действиях в Ираке, сообщает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в провинции ​Найнава.

По словам собеседника телеканала, говорившего на условиях анонимности, аль-Багдади обратился к своим приближенным проповедникам с «прощальной речью», в которой он объявил о прекращении деятельности органа, координирующего действия боевиков в этом регионе. Аль-Багдади призвал террористов отступить или прятаться. Он также призвал боевиков либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.

Источник добавил, что лидеры Совета Шуры и приближенные к аль-Багдади командиры бежали из района Тель-Афар и провинции Найнава в сторону Сирии.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. В среду, 1 марта, иракские военные объявили, что под контроль взята последняя крупная дорога из западного Мосула, который считается оплотом ИГ в Ираке.