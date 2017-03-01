Лидер ИГ обратился к сторонникам в Ираке с прощальной речью, - телеканал Al Sumaria

- Азия и мир, происшествия
- 17:19, 01 марта 2017
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По словам собеседника телеканала, говорившего на условиях анонимности, аль-Багдади обратился к своим приближенным проповедникам с «прощальной речью», в которой он объявил о прекращении деятельности органа, координирующего действия боевиков в этом регионе. Аль-Багдади призвал террористов отступить или прятаться. Он также призвал боевиков либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.
Источник добавил, что лидеры Совета Шуры и приближенные к аль-Багдади командиры бежали из района Тель-Афар и провинции Найнава в сторону Сирии.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. В среду, 1 марта, иракские военные объявили, что под контроль взята последняя крупная дорога из западного Мосула, который считается оплотом ИГ в Ираке.
|кто есть кто
|Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
|Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
|Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек