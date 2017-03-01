РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Лидер ИГ обратился к сторонникам в Ираке с прощальной речью, - телеканал Al Sumaria
CA-NEWS (CA) - Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в недавних боевых действиях в Ираке, сообщает иракский телеканал Al Sumariaсо ссылкой на источник в провинции ​Найнава.

По словам собеседника телеканала, говорившего на условиях анонимности, аль-Багдади обратился к своим приближенным проповедникам с «прощальной речью», в которой он объявил о прекращении деятельности органа, координирующего действия боевиков в этом регионе. Аль-Багдади призвал террористов отступить или прятаться. Он также призвал боевиков либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.

Источник добавил, что лидеры Совета Шуры и приближенные к аль-Багдади командиры бежали из района Тель-Афар и провинции Найнава в сторону Сирии.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. В среду, 1 марта, иракские военные объявили, что под контроль взята последняя крупная дорога из западного Мосула, который считается оплотом ИГ в Ираке.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×