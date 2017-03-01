РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Река Хуанхэ во Внутренней Монголии освобождается от льда (фото)

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на 10 часов утра по местному времени на участке реки Хуанхэ в АР Внутренняя Монголия (Северный Китай) от льда уже освободилось 192 км русла. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на штаб по борьбе с засухой и наводнениями автономного района.

По прогнозам, Хуанхэ полностью очистится от льда к середине марта.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Исаков Сапар Джумакадырович
руководитель Аппарата президента КР
Ниязов Фарид Абилезимович
советник президента КР
Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×