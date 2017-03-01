Река Хуанхэ во Внутренней Монголии освобождается от льда (фото)

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на 10 часов утра по местному времени на участке реки Хуанхэ в АР Внутренняя Монголия (Северный Китай) от льда уже освободилось 192 км русла. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на штаб по борьбе с засухой и наводнениями автономного района.

По прогнозам, Хуанхэ полностью очистится от льда к середине марта.